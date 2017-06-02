Camelódromo da Serra não terá "ambulantes forasteiros"

Camelôs queimaram pneus interditando a Avenida Central, a principal e mais movimentada de Laranjeiras, em protesto contra determinação da prefeitura local Crédito: Manoel Neto/Tv Gazeta

A Prefeitura de Serra promete inaugurar o camelódromo de Laranjeiras no dia 12 deste mês. A retirada de ambulantes de calçadas na área comercial do bairro, por parte da fiscalização, gerou três protestos nos últimos dias. A administração informou que 50 trabalhadores já estão cadastrados. Pelo menos 40%, dos mais de 100 ambulantes da região, são de outros municípios, estados, como Bahia e Minas Gerais, e até de países vizinhos do Brasil.

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O camelódromo, entretanto, não vai atender aos camelôs que são de fora da cidade porque a legislação do município diz que apenas moradores da Serra, que comprovem residência fixa, podem atuar no comércio informal da cidade.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Tarcísio Bahia, diz que a crise econômica no Brasil foi um fator de aumento no número de comerciantes irregulares na Serra, mas que o município não tem condições de absorver os ambulantes de fora. Bahia não teme novos protestos daqueles que ficarem de fora do camelódromo

"O município não pode resolver o problema de todo mundo. Eles vão ter que se enquadrar. A gente está contando muito com isso: pessoas que vêm de outro Estado tentando moradia na Serra. Não é fácil essa questão de ambulantes. Se tiver protesto, vamos chamar a PM, se tacarem fogo é bombeiro. A gente tem que manter a ordem pública", declarou à Rádio CBN.

O acordo fechado com a Associação de Camelôs de Laranjeiras estabelece que os comerciantes deixem a Avenida Central do bairro. Até o camelódromo ficar pronto, os ambulantes vão ficar apenas nas ruas laterais de Laranjeiras.

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