Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Camelódromo da Serra não terá "ambulantes forasteiros"

Mais de 40% deles não são da cidade, segundo a prefeitura. Esses ambulantes saíram outros municípios, estados e até de países vizinhos do Brasil

Publicado em 02 de Junho de 2017 às 14:19

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 jun 2017 às 14:19
Camelôs queimaram pneus interditando a Avenida Central, a principal e mais movimentada de Laranjeiras, em protesto contra determinação da prefeitura local Crédito: Manoel Neto/Tv Gazeta
A Prefeitura de Serra promete inaugurar o camelódromo de Laranjeiras no dia 12 deste mês. A retirada de ambulantes de calçadas na área comercial do bairro, por parte da fiscalização, gerou três protestos nos últimos dias. A administração informou que 50 trabalhadores já estão cadastrados. Pelo menos 40%, dos mais de 100 ambulantes da região, são de outros municípios, estados, como Bahia e Minas Gerais, e até de países vizinhos do Brasil.
Camelódromo da Serra não terá ENTITY_quot_ENTITYambulantes forasteirosENTITY_quot_ENTITY
O camelódromo, entretanto, não vai atender aos camelôs que são de fora da cidade porque a legislação do município diz que apenas moradores da Serra, que comprovem residência fixa, podem atuar no comércio informal da cidade.
O secretário de Desenvolvimento Urbano, Tarcísio Bahia, diz que a crise econômica no Brasil foi um fator de aumento no número de comerciantes irregulares na Serra, mas que o município não tem condições de absorver os ambulantes de fora. Bahia não teme novos protestos daqueles que ficarem de fora do camelódromo
"O município não pode resolver o problema de todo mundo. Eles vão ter que se enquadrar. A gente está contando muito com isso: pessoas que vêm de outro Estado tentando moradia na Serra. Não é fácil essa questão de ambulantes. Se tiver protesto, vamos chamar a PM, se tacarem fogo é bombeiro. A gente tem que manter a ordem pública", declarou à Rádio CBN.
O acordo fechado com a Associação de Camelôs de Laranjeiras estabelece que os comerciantes deixem a Avenida Central do bairro. Até o camelódromo ficar pronto, os ambulantes vão ficar apenas nas ruas laterais de Laranjeiras.
REIVINDICAÇÃO
O presidente da Associação, Anderson Keller, diz que os comerciantes só sairão das ruas da Serra quando o espaço disponibilizado atender as reivindicações dos camelôs. "Nós só vamos deixar as ruas laterais quando tiver pronto esse espaço com todo o mínimo de infraestrutura: cobertura, banheiro, piso, água e esgoto", disse. O camelódromo vai ficar em uma rua próxima à Associação de Moradores. Cada ambulante terá direito a um espaço do mesmo tamanho e só vai poder atuar de 6h às 18h, de segunda a sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados