Câmara vai extinguir mais de 800 leis consideradas "inúteis"

A Câmara de Vila Velha vai extinguir entre 800 e 1,2 mil leis municipais consideradas sem validade ou inúteis. Entre as mais curiosas, estão uma de 1949 que criou um serviço de controle de saúvas e de outras formigas cortadeiras e outra de 1950 que estabelece prêmios de até 500 cruzeiros para os três melhores agentes recenseadores do município.

Além de legislações que tratam sobre temas que não fazem mais parte da realidade da cidade, existem leis ainda em vigor que autorizavam gastos ao Executivo e também normas que estabeleciam anistia de impostos de determinados cidadãos.

Não existe mais surto de saúvas ou de formigas cortadeiras na cidade. Essa lei não tem mais razão de existir Heliosandro Mattos (PR)

O vereador Heliosandro Mattos (PR), autor da proposta de revogação das leis, cita do serviço de combate a formigas para justificar o fim das normas. “Não existe mais surto de saúvas ou de formigas cortadeiras na cidade. Essa lei não tem mais razão de existir”, disse.

Para o vereador, a revogação de legislações antigas podem colaborar para desafogar o judiciário e traz vantagens para a população. “Beneficia o cidadão na medida em que ele vai poder ter mais facilidade para compreender os direitos e as obrigações que ele tem no ambiente da cidade”, afirmou.