Jorge Silva Crédito: Divulgação

Em meio à expectativa da apresentação da denúncia do procurador da República Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer (PMDB), o deputado federal Dr. Jorge Silva (PHS), membro da bancada capixaba, disse acreditar que a Câmara dos Deputados deverá autorizar a abertura de processo contra o peemedebista.

Your browser does not support the audio element. Câmara deve aceitar denúncia contra Temer, diz deputado capixaba

Michel Temer é investigado por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à Justiça, baseado nas delações de executivos da JBS no âmbito da Lava Jato. Uma denúncia contra o presidente só pode ser aceita pela Justiça com autorização de pelo menos 342 dos 513 deputados federais. Ou seja, Temer precisa de no mínimo 172 votos para derrubar a denúncia.

Embora o peemedebista tenha uma base na Câmara formada por ampla maioria dos parlamentares, Dr. Jorge, que é favorável ao afastamento de Temer, diz que os deputados devem mudar de lado com a pressão popular.

"Essa denúncia do procurador vai agravar a situação, levando a uma insegurança em relação à governabilidade. Uma mobilização muito grande da sociedade civil pode influenciar e dificultar o presidente a conseguir os 172 votos para rejeitar a denúncia", declara.