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Câmara deve aceitar denúncia contra Temer, diz deputado capixaba

Uma denúncia contra o presidente só pode ser aceita pela Justiça com autorização de pelo menos 342 dos 513 deputados federais

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 14:44

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 jun 2017 às 14:44
Jorge Silva Crédito: Divulgação
Em meio à expectativa da apresentação da denúncia do procurador da República Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer (PMDB), o deputado federal Dr. Jorge Silva (PHS), membro da bancada capixaba, disse acreditar que a Câmara dos Deputados deverá autorizar a abertura de processo contra o peemedebista.
Câmara deve aceitar denúncia contra Temer, diz deputado capixaba
Michel Temer é investigado por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à Justiça, baseado nas delações de executivos da JBS no âmbito da Lava Jato. Uma denúncia contra o presidente só pode ser aceita pela Justiça com autorização de pelo menos 342 dos 513 deputados federais. Ou seja, Temer precisa de no mínimo 172 votos para derrubar a denúncia.
Embora o peemedebista tenha uma base na Câmara formada por ampla maioria dos parlamentares, Dr. Jorge, que é favorável ao afastamento de Temer, diz que os deputados devem mudar de lado com a pressão popular.
"Essa denúncia do procurador vai agravar a situação, levando a uma insegurança em relação à governabilidade. Uma mobilização muito grande da sociedade civil pode influenciar e dificultar o presidente a conseguir os 172 votos para rejeitar a denúncia", declara.
Quando defendeu a manutenção da prisão de Rochas Loures, ex-deputado e ex-assessor de Temer, o procurador da República já havia dito não ter dúvida de que o presidente cometeu crime de corrupção.

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