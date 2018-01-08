Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Desenvolvimento de Vitória

Câmara apresenta mais de 50 emendas ao PDU de Vitória

O plano traça as diretrizes para o crescimento de Vitória nos próximos 10 anos

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 15:54

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 jan 2018 às 15:54
Mais de 50 emendas ao Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) foram apresentadas pelos vereadores, alterando o texto original enviado pela Prefeitura à Câmara. Entre os pontos que mais geraram polêmicas e que podem ser mudados no texto final, estão a implantação de uma zona de proteção ambiental na região da Vale, em Camburi, e a proibição da construção de residências na área do Parque Tecnológico.
Câmara apresenta mais de 50 emendas ao PDU de Vitória
Outro ponto que pode ser alterado, a pedido da Fecomércio, é a limitação de altura de prédios nas principais avenidas da cidade, como a Rio Branco e César Hillal, para preservação da paisagem dos morros da Gamela, do Cruzeiro e do Itapenambi. O plano traça as diretrizes para o crescimento de Vitória nos próximos 10 anos.
Para o vice-presidente da Comissão de Políticas Urbanas, vereador Mazinho dos Anjos (PSD), algumas das propostas do PDU podem atrapalhar o desenvolvimento de Vitória.
"O PDU encaminhado pela Prefeitura é muito bom, mas precisa de alguns ajustes. O viés que a gente está vendo desses ajustes aí é em prol do desenvolvimento", opina o vereador.
Das 57 mudanças no texto principal apresentadas pelos vereadores, pelo menos 31 foram sugeridas por moradores, federações e organizações civis e religiosas. O prazo para apresentação das emendas se encerrou no dia 13 de dezembro. 
A previsão inicial era de que o PDU fosse votado em plenário no dia 13 de março, mas as emendas ainda precisam ser analisadas nas comissões e também em audiências públicas que precisam ser marcadas com pelo menos 20 dias de antecedência. Isso deve adiar a votação para o final do mesmo mês, como analisa Mazinho.
"A preocupação é só com o número que a gente teve de emendas, que foi maior que o esperado. A gente calculava que teria umas 20 emendas. A previsão era de duas audiências públicas, mas a gente já está pensando em fazer 3 ou 4. Isso pode impactar o cronograma", admite o vereador.
Procurada para comentar as mudanças, a Prefeitura de Vitória disse que o PDU está tramitando na Câmara e que está disponível para esclarecer dúvidas de moradores e dos vereadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados