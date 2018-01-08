Câmara apresenta mais de 50 emendas ao PDU de Vitória

Mais de 50 emendas ao Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) foram apresentadas pelos vereadores, alterando o texto original enviado pela Prefeitura à Câmara. Entre os pontos que mais geraram polêmicas e que podem ser mudados no texto final, estão a implantação de uma zona de proteção ambiental na região da Vale, em Camburi, e a proibição da construção de residências na área do Parque Tecnológico.

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Outro ponto que pode ser alterado, a pedido da Fecomércio, é a limitação de altura de prédios nas principais avenidas da cidade, como a Rio Branco e César Hillal, para preservação da paisagem dos morros da Gamela, do Cruzeiro e do Itapenambi. O plano traça as diretrizes para o crescimento de Vitória nos próximos 10 anos.

Para o vice-presidente da Comissão de Políticas Urbanas, vereador Mazinho dos Anjos (PSD), algumas das propostas do PDU podem atrapalhar o desenvolvimento de Vitória.

"O PDU encaminhado pela Prefeitura é muito bom, mas precisa de alguns ajustes. O viés que a gente está vendo desses ajustes aí é em prol do desenvolvimento", opina o vereador.

Das 57 mudanças no texto principal apresentadas pelos vereadores, pelo menos 31 foram sugeridas por moradores, federações e organizações civis e religiosas. O prazo para apresentação das emendas se encerrou no dia 13 de dezembro.

A previsão inicial era de que o PDU fosse votado em plenário no dia 13 de março, mas as emendas ainda precisam ser analisadas nas comissões e também em audiências públicas que precisam ser marcadas com pelo menos 20 dias de antecedência. Isso deve adiar a votação para o final do mesmo mês, como analisa Mazinho.

"A preocupação é só com o número que a gente teve de emendas, que foi maior que o esperado. A gente calculava que teria umas 20 emendas. A previsão era de duas audiências públicas, mas a gente já está pensando em fazer 3 ou 4. Isso pode impactar o cronograma", admite o vereador.