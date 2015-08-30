Calú e Ferreira depõem, negam acusação de crime de mando e júri chega à reta final

O julgamento dos acusados de mando da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho chegou à reta final. No sexto dia de júri, neste sábado (29), os dois réus, o coronel reformado da PM, Walter Gomes Ferreira, e o empresário Claudio Luiz Baptista, o Calu, foram ouvidos. Em seus depoimentos, ambos reafirmaram que não mandaram matar o juiz Alexandre. Tanto Ferreira quanto Calu alegaram ser vítimas de perseguição.

Os dois réus também falaram sobre o envolvimento com outros acusados pelo crime e sobre outros processos aos quais já responderam. Em depoimento, Ferreira falou sobre as vezes em que foi preso e contou como ocorreu a transferência dele para o Acre, a mando do juiz Alexandre Martins. Testemunhas de acusação alegam que tal transferência foi o que motivou a morte de Alexandre.

O Coronel Ferreira também negou que teria sido algemado pelo juiz Alexandre no aeroporto, fato também apontado como um dos motivadores do crime de mando. Ferreira também disse que anda armado. Após o seu depoimento, ele disse estar confiante e vítima de perseguição. Para ele, o Ministério Público tem usado outros fatos para tentar denegri-lo perante os jurados.

“Vamos tentar impedir que o MP use outros fatos para dar sustentação a essa denúncia mentirosa de que eu mandei matar o juiz”, disse.

Já Claudio Luiz Baptista, o Calú, foi questionado pelo juiz Marcelo Soares Cunha sobre sua ligação com o juiz assassinado. Calú respondeu que foi aluno do juiz por dois anos e que, inclusive, resolveu problemas pessoais de Alexandre, a pedido do próprio magistrado.

Calú também afirmou em juízo que tentou acalmar brigas de vaidade entre Alexandre e o juiz Antônio Leopoldo, terceiro apontado como envolvido no crime, mas que não está sendo julgado. Já sobre coronel Ferreira, Calú disse que o conheceu quando era criança, porque morava nos fundos do quartel com o pai, policial.

Calú se emocionou ao falar do período em que ficou preso por dois anos por conta da denúncia do MP sobre o crime de mando.