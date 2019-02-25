Vendedor usa ventilador na barraca para amenizar o calor Crédito: Patrícia Scalzer

O calor não tem dado trégua na Grande Vitória e a sensação térmica chegou aos

. Quem pode se refresca, procura uma sombra ou um local fechado com ar-condicionado. Mas tem gente que não tem opção e mesmo com o calorão precisa ficar no sol por causa do trabalho. Neste caso, é preciso tomar alguns cuidados para não colocar a saúde em risco.

O vendedor de biscoitos e laticínios Robson Luiz resolveu dar um jeito para trabalhar neste calor na Praça Costa Pereira. Apesar da barraca dele fica na sombra, ele conta que o calor está insuportável. Para amenizar as altas temperaturas, ele usa um ventilador para se refrescar.

Your browser does not support the audio element. Calor intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde

“Esse ano fui obrigada a colocar o ventilador, nos outros anos deu para enfrentar o calor, mas esse ano está impossível, muito difícil”, disse.

Fabrício Medeiros trabalha no cruzamento da avenida Leitão da Silva, em Vitória, vendendo frutas. Ele conta que o calor dos motores dos automóveis deixa o ambiente ainda mais quente. “É difícil, mas tenho que aguentar, está calor, mas não tenho outra opção”, contou.

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Por causa das altas temperaturas o empresário Ricardo Augusto Pinto instalou ar-condicionado no setor de produção da padaria. Além de promover o bem-estar dos padeiros, que estão diretamente em contato com as altas temperaturas do forno, ele conta que o ambiente climatizado contribuiu para o processo de produção, já que o calor em excesso é prejudicial para a fermentação.

“Quando está muito frio o processo de fermentação é prejudicado, mas quando está muito calor isso também atrapalha. Precisamos de uma temperatura média, que na panificação é em torno de 27ºC, no máximo”.

Aluna passa mal

Alunos da escola estadual Irmã Maria Horta, Praia do Canto, em Vitória, se sentiram mal no início da tarde desta segunda-feira (25) porque o ar-condicionado estava com defeito. A técnica de enfermagem Bianca Soares disse que a filha dela, aluna do 2º ano, ligou para a mãe dizendo que os alunos não estavam conseguindo estudar por causa do calor. “O pessoal começou a sentir calor, princípio de desmaio, minha filha falou que estava quase desmaiando por causa do calor”, disse.

Procurada, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) confirmou que uma aluna se sentiu mal e foi liberada para ir para casa na companhia da mãe. Disse também que por causa da utilização na potência máxima, alguns aparelhos de ar-condicionado não estão suportando e precisam de manutenção, que já está sendo providenciada. A Sedu destacou que as salas de aula também possuem ventiladores.

Desidratação

A saúde pode ser prejudicada nesta época do ano. O clínico geral Gustavo Ventorim conta que tontura e fraqueza podem ser sintomas de desidratação. O médico destaca que idosos e crianças precisam de atenção redobrada quanto a ingestão de líquido. “Toda pessoa precisa fazer um planejamento hídrico, de quanto ela vai beber de água durante o dia. Quando a pessoa sente sede, ela já está desidratada”, contou.

O coordenador do Pronto Atendimento e Pronto Socorro da Unimed Vitória, Felipe Tabachi lembra que nesta época do ano também é comum o surgimento de gastroenterites. Muitos casos estão sendo registrados no Pronto Atendimento.

“Em alguns ambientes, pela má higiene dos alimentos e por estragar de forma mais precoce, por estar muito quente, acaba aumentando a disseminação de gastroenterite. Isso acaba impactando no aumento de volume da atendimentos tanto de crianças como de adultos”, ressaltou.