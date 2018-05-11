Professores de Vitória saíram em passeata após a decisão de manter a greve Crédito: Eduardo Dias

O calendário de reposição de aulas das escolas da rede pública municipal de Vitória vai ser definido e apresentado até o próximo dia 18 de maio. Cada instituição terá autonomia para estabelecer as datas para a compensação das aulas que não foram dadas durante a greve dos professores da Capital.

Segundo a subsecretária de Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Educação, Sueli Mattos, haverá aulas aos sábados, o que desagrada pais de alunos ouvidos pela reportagem da Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Calendário de reposição de aulas será definido até 18 de maio

“Pelo tempo que temos, contando os feriados e outras coisas pelo meio do caminho, deverá acontecer em alguns sábados, mas será, no máximo, um por mês.”

Pais de estudantes da rede pública municipal reclamam da falta de informações sobre o calendário de reposição de aulas. Para André Luiz Marangoni Motta, que tem um filho de 8 anos estudando na escola Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, a indefinição causou prejuízos.

“Meu filho faz treino de futebol aos sábados. Tem um contrato que eu já cancelei porque se ele tiver aulas também aos sábados, eu vou acabar pagando e ele não vai poder ir aos treinos. Além disso, não posso programar outras coisas, como passeio de família, enquanto não souber da reposição.”

Edson Marcos Dias Oliveira também é pai de um aluno de 8 anos da mesma escola e diz que teme pela qualidade das aulas aos sábados, além de considerar que isso pode trazer contratempos para as famílias.

“O prejuízo de ensino é grande e para nós, enquanto família, ter que deixar de fazer uma viagem, um passeio e ter que nos deslocar de casa para levar o filho à escola aos sábados é prejudicial, sim.”

PAGAMENTO

Além das diretrizes para reposição de aulas, também ficou definido, em reunião entre representantes da prefeitura e professores, que quem teve corte de ponto durante a greve vai receber os valores descontados já no próximo pagamento.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Dimitri Barreto, além do pagamento de tudo o que foi cortado nos pontos, a prefeitura se comprometeu a retirar as anotações feitas nas fichas funcionais dos profissionais por conta da greve. As informações foram confirmadas por Sueli Mattos. O cumprimento dessas medidas está condicionado à reposição de aulas, como explicou Dimitri Barreto.