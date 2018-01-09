Verão no calçadão de Camburi Crédito: Rafael Monteiro de Barros

É verão e muita gente aproveita a época com mais horas de luz natural e clima quente para praticar atividades ao ar livre. No calçadão de Camburi, ciclistas, corredores, skatistas, patinadores e praticantes de diversos esportes dividem o espaço diariamente em busca de uma vida mais saudável.

O fim da tarde é horário em que começam a chegar as primeiras pessoas para fazer algum exercício. Esse é o caso da cabeleireira Elizabeth Felix, de 41 anos, que frequenta o calçadão de Camburi diariamente. Na tarde desta terça-feira (9), ela alugou uma bicicleta para pedalar pela orla. “Eu venho sempre andar de bicicleta. Às vezes, eu também venho fazer uma caminhada de manhã. Durante o verão há muita gente aqui, mas isso não me atrapalha.”

Your browser does not support the audio element. Calçadão de Camburi - espaço democrático de lazer durante o verão

Maria Isabel Rodrigues, 42 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Já o jardineiro Flávio Oliveira, de 29 anos, pratica uma atividade com os amigos na areia da praia e depois corre para a academia instalada no calçadão de Camburi. “Geralmente, eu gosto de jogar um futevôlei e fazer umas barras aqui na praia.”

A servidora pública Maria Isabel Rodrigues, de 42 anos, aproveitou para fazer uma caminhada no fim da tarde desta terça e também para levar o cachorro de estimação, Buda, para passear no calçadão. “Eu venho para fazer atividades físicas, trazer meu filho para andar de skate e caminhar com o cachorrinho. Também aproveito para tomar um sol, dar um corridinha, quando dá tempo e curtir o verão.”