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Caixa recebe 20 mil no primeiro dia de saques em contas inativas do FGTS

Nesta primeira fase do cronograma podem comparecer à Caixa as pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. Segundo a instituição, há 98.541 trabalhadores nascidos neste período que podem realizar os saques no Espírito Santo

Publicado em 10 de Março de 2017 às 18:42

Publicado em 

10 mar 2017 às 18:42
Aproximadamente 20 mil trabalhadores foram às agências da Caixa Econômica Federal no primeiro dia de saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No total, foram pagos cerca de R$ 60 milhões nesta sexta, quando a instituição divulgou o balanço.
Caixa recebe 20 mil no primeiro dia de saques em contas inativas do FGTS
Segundo a Caixa, há aproximadamente 98.500 trabalhadores nascidos neste período que podem realizar os saques no Espírito Santo. Desse total, cerca de 40 mil possuem contas poupança na Caixa e recebem o valor sem precisar ir à uma agência. Dos 58.500 trabalhadores restantes, aproximadamente 20 mil foram às agências bancárias nesta sexta em busca de informações ou para efetuar o saque.
A Caixa vai continuar o atendimento aos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro neste sábado (11), das 9h às 15h. Na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), as agências vão abrir duas horas mais cedo em todos os municípios do Espírito Santo exclusivamente para o atendimento a esses trabalhadores.
Até dia 10 de abril, os saques serão disponibilizados apenas para os 98,5 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. O cronograma de saques de contas inativas do FGTS segue até o dia 31 de julho.

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