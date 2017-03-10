Aproximadamente 20 mil trabalhadores foram às agências da Caixa Econômica Federal no primeiro dia de saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No total, foram pagos cerca de R$ 60 milhões nesta sexta, quando a instituição divulgou o balanço.

Your browser does not support the audio element. Caixa recebe 20 mil no primeiro dia de saques em contas inativas do FGTS

Segundo a Caixa, há aproximadamente 98.500 trabalhadores nascidos neste período que podem realizar os saques no Espírito Santo. Desse total, cerca de 40 mil possuem contas poupança na Caixa e recebem o valor sem precisar ir à uma agência. Dos 58.500 trabalhadores restantes, aproximadamente 20 mil foram às agências bancárias nesta sexta em busca de informações ou para efetuar o saque.

A Caixa vai continuar o atendimento aos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro neste sábado (11), das 9h às 15h. Na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), as agências vão abrir duas horas mais cedo em todos os municípios do Espírito Santo exclusivamente para o atendimento a esses trabalhadores.