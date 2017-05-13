Caixa prevê R$ 151 milhões na economia capixaba com saques do FGTS

Trabalhadores aguardam em fila para sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS Crédito: Rafael Silva

Começou nesta sexta-feira a terceira etapa de saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nesta fase, podem sacar os valores os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto. 155 mil capixabas vão ter direito ao benefício liberado neste terceiro lote e os pagamentos no estado chegam à cifra de 152 milhões e 700 mil reais.

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O churrasqueiro Manoel Conceição, 63, sacou o FGTS inativo para pagar dívidas e contas em atraso. Manoel achou importante a liberação do saldo pelo governo federal.

"A partir do momento que o governo liberou, sabendo que é um dinheiro do povo, que está precisando realmente desse dinheiro, foi uma iniciativa boa", disse.

já a técnica de enfermagem Rafaela Oliveira, 30, disse ter outros planos para o dinheiro.

"Agora eu vou guardar o dinheiro e tentar investir na minha casa, tentar terminar. Mas eu vou tentar manter ele guardado", afirmou.

Segundo Marcelo Campos Prata, vice presidente de logística e operações da Caixa, além de ajudar o trabalhador que tenha dívidas ou que queira investir, a liberação das contas também vai injetar valores significativos na economia do país e do estado.

"No Brasil, já foram pagos, até a última sexta-feira, R$ 21 bilhões de reais, No caso do Espírito Santo, já tinham sido pagos R$ 214 milhões. Para esta terceira etapa, estão previstos R$ 151 milhões que serão injetados na economia do Espírito Santo", avalia.

As agências da Caixa abriram neste sábado (13) para atendimento exclusivo aos saques das contas inativas. Nas próximas segunda (15) e terça (16), todas as agências vão abrir duas horas mais cedo, para as retiradas e também para tirar dúvidas, emitir senhas do cartão cidadão e regularização de cadastros.