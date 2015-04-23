A Caixa Econômica Federal está novamente na mira do Ministério Público Federal (MPF) no Espírito Santo para que cumpra o tempo máximo de espera para atendimento em suas agências. Por Lei Estadual, o limite de espera por parte do cliente é de 10 minutos. Alguns municípios têm leis próprias que ampliam este tempo em casos de exceção.O problema não se limita apenas à Caixa, segundo o Procon Estadual, o Banestes ao lado da instituição federal lidera as reclamações junto ao órgão de defesa do consumidor. No ano passado, o Procon registrou 161 reclamações sobre demora em filas. De janeiro a abril desse ano, foram 43 denúncias realizadas.

Your browser does not support the audio element. Caixa Econômica terá que garantir atendimento ao cliente em até 10 minutos

O gerente de fiscalização do Procon Estadual, Rodrigo Cristello, explica em quais ocasiões o problema se torna maior. "Geralmente, agente encontra filas em banco nos períodos de maior movimento, que são em regra, datas de pagamento de contas de tributos públicos, pagamento de servidor público, véspera e após feriados. Coincide com as datas que a gente encontra a infração ao tempo de espera. Fora desses dias, normalmente o movimento é baixo", afirmou à Rádio CBN Vitória.

AtendimentoNesta quinta-feira (23), apesar de ser um dia considerado normal, a reportagem da CBN Vitória demorou para ter a senha chamada para um atendimento no banco. O tempo ultrapassou aos 10 minutos permitidos pela Lei Estadual e também pela Lei do Município de Vitória. Na agência localizada na Reta da Penha, por exemplo, a máquina que emite a senha estava quebrada, e foi dada uma senha comum, destacável, apenas com o número.O empresário Victor de Castro, de 29 anos, demorou cerca de meia hora na fila de atendimento do FGTS. Victor garante que na senha da Caixa não há o horário de chegada ao banco ou atestado de tempo de atendimento. "A gente não tem como comprovar a questão que a gente ficou lá tanto tempo, eles não dão nenhum tipo de comprovação. E é muito ruim. Você percebe que há má vontade de antiprofissionalismo no atendimento. A espera é muito grande em todos os âmbitos: CDS, caixa, abertura de conta. A gente se sente engessado. Você não consegue fazer nada", afirmou.O Procon afirma que apenas quatro agências, entre as 61 fiscalizadas no ano passado, não possuem máquinas de senha que emitem o horário de chegada do cliente ao banco. O Procon recomenda que o cliente exija a autenticação da senha com o tempo de atendimento, quando se sentir lesado pelo tempo de espera.

Condenação

A Caixa Econômica Federal foi condenada em ação civil pública proposta pelo MPF e recorreu. Segundo o procurador da República Carlos Vinícius Cabeleira, isso não impede que a decisão de mérito seja efetivada provisoriamente, mesmo que possa sofrer alteração. "Tivemos uma sentença favorável em 1º grau e depois houve parcial dessa sentença no Tribunal Regional Federal. Agora está em recurso no Superior Tribunal de Justiça, mas já podemos entrar com execução provisória, ou seja, exigir que aquela parte da condenação que foi mantida pelo Tribunal seja cumprida imediatamente pela Caixa", esclareceu.O banco tem o prazo de 30 dias para afixar nas agências do Estado, cartazes com o tempo máximo de espera para atendimento bancário e a fornecer ao consumidor o registro do horário nas senhas de atendimento. Pela Lei Estadual nº 6.226/2000, o prazo de atendimento é de 10 minutos em situações normais. Nos municípios que há lei própria, o tempo de espera pode chegar em até 40 minutos.

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