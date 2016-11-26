Caixa Econômica prevê fechar agências e reduzir funcionários

A Caixa Econômica Federal prevê o fechamento, mudanças de local e fusões de pelo menos 105 agências espalhadas pelo país, além de um plano de aposentadoria incentivada que deve atingir cerca de 11 mil funcionários. A declaração foi dada pelo presidente do banco, Gilberto Occhi, neste sábado (26), ao falar sobre reestruturações que estão em andamento.

“Nós estamos estudando essa adequação. É bem provável que ela ocorra no ano que vem, tanto o incentivo a aposentadoria, quanto alguma reestruturação nas nossas agências. Não estamos falando em um número grande, são 105 no total”, complementou.

De acordo com Occhi, em um mapeamento feito pela Caixa, do quadro de mais de 95 mil funcionários na ativa, cerca de 11 mil que já estão aptos a se aposentarem pela previdência social, mas continuam trabalhando. “O que estamos tentando fazer é criar um modo de incentivar essas pessoas a se aposentarem fazendo uma oferta de valores, que ainda estão sendo estudados, para atraí-los a esse objetivo”.

Your browser does not support the audio element. Caixa prevê fechar agências e reduzir funcionários

As mudanças previstas na estrutura do banco buscam a eficiência dos gastos e o desenvolvimento de outras formas de acessar os serviços. Segundo o presidente, a proposta é investir cada vez mais no Banco Digital e proporcionar aos clientes a possibilidade de fazer transações pela internet e pelas máquinas de autoatendimento.

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