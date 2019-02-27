Alagamento em Vila Rica, Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Moradores de Cariacica e Vila Velha que foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram os municípios em novembro do ano passado já podem solicitar a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa liberação só foi possível porque o governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pelas duas prefeituras.

Em Cariacica, os moradores atingidos residem em Itacibá, Novo Horizonte, Operário, Porto de Santana e Vila Rica (clique aqui para saber quais). A Defesa Civil estima que 380 pessoas podem ser beneficiadas com essa liberação em Cariacica. Mas é preciso consultar as ruas onde os danos foram reconhecidos. Já em Vila Velha, aproximadamente 10 mil pessoas de 21 bairros, dois loteamentos e 284 vias afetadas pelas chuvas de 8 de novembro de 2018 serão beneficiadas (clique aqui para conferir quais endereços).

Your browser does not support the audio element. Caixa começa a liberar FGTS para moradores prejudicados pela chuva

O cadastro dos moradores prejudicados foi feito pela Defesa Civil com base em chamados atendidos durante as chuvas, como explica o secretário de Defesa Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro.

"Não é simplesmente porque a área alagou que o morador vai ter direito. Tem a necessidade de fazer o cadastro, a ocorrência no dia em que isso ocorreu", ressalta.

Os trabalhadores que residirem nas áreas afetadas e atendidas pela Defesa Civil e Assistência Social (lista dos endereços contemplados com saque de FGTS) terão direito a sacar o valor existente, limitado a R$ 6.220, por conta vinculada do FGTS.

Até esta quinta-feira (28), os moradores de Cariacica devem comparecer ao Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, entre 9h e 17h, para confirmar as informações pessoais, levando carteira de identidade (também são aceitos carteira de habilitação, passaporte ou carteira de trabalho), CPF, comprovante de residência, cópia do PIS/PASEP e cartão ou o número da conta na Caixa, para facilitar o crédito, caso tenha.

Aílton Lourenço, motorista que mora em Itacibá, solicitou a liberação do FGTS em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Nesta quarta-feira (27), a movimentação estava tranquila no centro pela manhã e a expectativa é de que o fluxo aumente na quinta.

Entre os moradores que decidiram ir logo, está o Aílton Lourenço, motorista que mora em Itacibá. Ele afirmou que o dinheiro vai ajudar muito porque ele perdeu vários móveis com o alagamento. "Perde colchão, perde sofá, perde as coisas de modo geral, tem que ficar levantando os móveis (para tentar salvar), levar os carros para as partes mais altas", lembra.