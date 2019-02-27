Moradores de Cariacica e Vila Velha que foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram os municípios em novembro do ano passado já podem solicitar a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa liberação só foi possível porque o governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pelas duas prefeituras.
Em Cariacica, os moradores atingidos residem em Itacibá, Novo Horizonte, Operário, Porto de Santana e Vila Rica (clique aqui para saber quais). A Defesa Civil estima que 380 pessoas podem ser beneficiadas com essa liberação em Cariacica. Mas é preciso consultar as ruas onde os danos foram reconhecidos. Já em Vila Velha, aproximadamente 10 mil pessoas de 21 bairros, dois loteamentos e 284 vias afetadas pelas chuvas de 8 de novembro de 2018 serão beneficiadas (clique aqui para conferir quais endereços).
Caixa começa a liberar FGTS para moradores prejudicados pela chuva
O cadastro dos moradores prejudicados foi feito pela Defesa Civil com base em chamados atendidos durante as chuvas, como explica o secretário de Defesa Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro.
"Não é simplesmente porque a área alagou que o morador vai ter direito. Tem a necessidade de fazer o cadastro, a ocorrência no dia em que isso ocorreu", ressalta.
Os trabalhadores que residirem nas áreas afetadas e atendidas pela Defesa Civil e Assistência Social (lista dos endereços contemplados com saque de FGTS) terão direito a sacar o valor existente, limitado a R$ 6.220, por conta vinculada do FGTS.
Até esta quinta-feira (28), os moradores de Cariacica devem comparecer ao Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, entre 9h e 17h, para confirmar as informações pessoais, levando carteira de identidade (também são aceitos carteira de habilitação, passaporte ou carteira de trabalho), CPF, comprovante de residência, cópia do PIS/PASEP e cartão ou o número da conta na Caixa, para facilitar o crédito, caso tenha.
Nesta quarta-feira (27), a movimentação estava tranquila no centro pela manhã e a expectativa é de que o fluxo aumente na quinta.
Entre os moradores que decidiram ir logo, está o Aílton Lourenço, motorista que mora em Itacibá. Ele afirmou que o dinheiro vai ajudar muito porque ele perdeu vários móveis com o alagamento. "Perde colchão, perde sofá, perde as coisas de modo geral, tem que ficar levantando os móveis (para tentar salvar), levar os carros para as partes mais altas", lembra.
Em Cariacica, após a confirmação das informações no centro cultural, os saques podem ser feitos nas agências da Caixa em Campo Grande, Itacibá e Jardim América, no horário de atendimento bancário, até o dia 17 de março. Já em Vila Velha, os moradores dos endereços estabelecidos pela Defesa Civil devem procurar a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 726 0207 até o dia 4 de março. Depois do dia 4 de março serão divulgados outros locais presenciais de atendimento.