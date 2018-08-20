Título de eleitor Crédito: Rafael Neddermeyer | Fotos Públicas | Divulgação

Dados do Tribunal Regional Eleitoral revelam uma queda no número de jovens capixabas, entre 16 e 18 anos, que estão com o título de eleitor apto para votar nas eleições de 2018. O voto nessa faixa etária é facultativo.

Em 2016, mais de 25 mil eleitores capixabas dessa idade votaram nas eleições municipais. Já no pleito de 2018, o número de jovens entre 16 e 18 anos que podem votar não passa de 18.607 pessoas.

O secretário de Tecnologia de Informação do TRE, Danilo Marchiori, destaca que os dados mostram que houve uma redução no número de jovens interessados na política.

Your browser does not support the audio element. Cai número de eleitores com idade entre 16 e 18 anos no ES

"Os que votaram em 2016 são maiores do que os alistados neste ano, o que mostra que realmente houve uma diminuição proporcional do número de jovens com interesse na política. Em 2016, o número de eleitores era até maior que 25 mil porque esses (25 mil) são os que votaram efetivamente", analisa o secretário.

O grupo de eleitores de 16 a 18 anos representa uma faixa pequena do eleitorado total no Estado, apenas 0,7%. O voto é obrigatório para quem tem idade entre 18 e 70 anos. O número de eleitores maiores de 70 anos, aptos a participar das eleições, mas que não são obrigados a comparecer às urnas, é de 199.760 idosos.

Outro ponto citado por Marchiori é o envelhecimento do eleitorado. O número de eleitores com mais de 60 anos superou o de jovens com idades entre 16 e 24 anos pela primeira vez no Espírito Santo. Nas eleições de 2018, cerca de 490 mil idosos estão aptos a votar no Estado, enquanto os jovens somam cerca de 323 mil. "O número de idosos proporcionalmente aptos a votar, daqui uns anos, será muito maior do que é hoje. A gente percebe uma grande tendência de envelhecimento do eleitorado", pontua.