Cafeicultura sustentável: pequenos produtores fortalecem produção de café do ES frente às mudanças climáticas

Se a veia empreendedora pode mudar uma comunidade, também pode transformar o planeta! No Espírito Santo, um produtor de Domingos Martins viu nas suas terras a chance de colher bons grãos de cafés e ainda cuidar do meio ambiente. Já no Caparaó capixaba, um jovem empreendedor de Iúna busca incentivar os pequenos produtores a preservarem a natureza enquanto investem nas suas lavouras. Os casos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, mais do que isso, são exemplos de como utilizar o potencial cafeeiro do Espírito Santo para desenvolver o Estado e, ainda assim, garantir que novas gerações também possam empreender. Em ano de COP 30, quando novas metas de preservação do planeta são traçadas, como as pequenas ações de empreendedores capixabas podem contribuir para o planeta? Empreendedorismo e sustentabilidade podem coexistir? Ouça a reportagem especial de Beatriz Heleodoro e entenda!