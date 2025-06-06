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Reportagem Especial

Cafeicultura sustentável: pequenos produtores fortalecem produção de café do ES frente às mudanças climáticas

Ouça a reportagem especial da jornalista Beatriz Heleodoro

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 10:15

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

06 jun 2025 às 10:15
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
Pequenas atitudes, como usar menos poluentes, favorecem o meio ambiente e contribuem para a qualidade dos grãos Crédito: Shutterstock
Se a veia empreendedora pode mudar uma comunidade, também pode transformar o planeta! No Espírito Santo, um produtor de Domingos Martins viu nas suas terras a chance de colher bons grãos de cafés e ainda cuidar do meio ambiente. Já no Caparaó capixaba, um jovem empreendedor de Iúna busca incentivar os pequenos produtores a preservarem a natureza enquanto investem nas suas lavouras. Os casos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, mais do que isso, são exemplos de como utilizar o potencial cafeeiro do Espírito Santo para desenvolver o Estado e, ainda assim, garantir que novas gerações também possam empreender. Em ano de COP 30, quando novas metas de preservação do planeta são traçadas, como as pequenas ações de empreendedores capixabas podem contribuir para o planeta? Empreendedorismo e sustentabilidade podem coexistir? Ouça a reportagem especial de Beatriz Heleodoro e entenda!
ESPECIAL - BEATRIZ HELEODORO - CAFÉ versão final - 10.42s - JUNHO 25.mp3

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