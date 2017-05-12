Produção de café: agricultores temem chegada de novas pragas com importação Crédito: Gildo Loyola / Arquivo

O Espírito Santo pode ter um prejuízo de quase R$ 2 bilhões por ano, caso o governo federal importe café do Vietnã. Em março, o presidente Michel Temer (PMDB) suspendeu temporariamente a importação de produto. No entanto, um mês depois, a União concedeu quatro autorizações para empresas de café solúvel comprarem grãos verdes de conilon vietnamita.

Your browser does not support the audio element. Café importando do Vietnã vai gerar prejuízo de R$ 2 bi por ano

Na próxima terça-feira (16), o deputado federal Evair de Melo (PV) terá uma reunião com o ministro Antônio Imbassahy, da Secretaria Geral de governo para tentar cancelar essa importação. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Segundo o deputado, não há necessidade de importar o produto e a iniciativa, na verdade, tem cunho comercial.

“Parte da indústria, algumas empresas, querem abrir o mercado brasileiro para ter fluxo liberado de entrada e saída de café. Essa história de que não tem café, que ele não é de qualidade, isso é mentira. As indústrias querem abrir esse nosso mercado para trazer café mais barato para cá e ficar manipulando os preços”, explicou.

O deputado explicou que somente com a venda do café, o Espírito Santo teria um prejuízo de R$ 1,8 bilhões, além disso, a colheita deve diminuir, o que causa desemprego na agricultura. Com a produção menor, municípios e estados arrecadam menos e também haverá reflexos no comércio, pois, maquinários, por exemplo, não serão vendidos. “Começa com R$ 2 bilhões, mas isso em cadeia, gera um prejuízo incalculável, dado a dimensão e a capilaridade que o café tem no Brasil”, disse.

De acordo com o deputado, essa quatro autorizações, que já têm o aval dos Ministérios da Agricultura e da Indústria e Desenvolvimento (MDIC), ainda precisam da anuência da presidência da República. Por esse motivo, Evair acredita que o processo de importação de café será novamente suspenso pelo presidente Temer, após a reunião da próxima terça.