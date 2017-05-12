O Espírito Santo pode ter um prejuízo de quase R$ 2 bilhões por ano, caso o governo federal importe café do Vietnã. Em março, o presidente Michel Temer (PMDB) suspendeu temporariamente a importação de produto. No entanto, um mês depois, a União concedeu quatro autorizações para empresas de café solúvel comprarem grãos verdes de conilon vietnamita.
Café importando do Vietnã vai gerar prejuízo de R$ 2 bi por ano
Na próxima terça-feira (16), o deputado federal Evair de Melo (PV) terá uma reunião com o ministro Antônio Imbassahy, da Secretaria Geral de governo para tentar cancelar essa importação. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Segundo o deputado, não há necessidade de importar o produto e a iniciativa, na verdade, tem cunho comercial.
“Parte da indústria, algumas empresas, querem abrir o mercado brasileiro para ter fluxo liberado de entrada e saída de café. Essa história de que não tem café, que ele não é de qualidade, isso é mentira. As indústrias querem abrir esse nosso mercado para trazer café mais barato para cá e ficar manipulando os preços”, explicou.
O deputado explicou que somente com a venda do café, o Espírito Santo teria um prejuízo de R$ 1,8 bilhões, além disso, a colheita deve diminuir, o que causa desemprego na agricultura. Com a produção menor, municípios e estados arrecadam menos e também haverá reflexos no comércio, pois, maquinários, por exemplo, não serão vendidos. “Começa com R$ 2 bilhões, mas isso em cadeia, gera um prejuízo incalculável, dado a dimensão e a capilaridade que o café tem no Brasil”, disse.
De acordo com o deputado, essa quatro autorizações, que já têm o aval dos Ministérios da Agricultura e da Indústria e Desenvolvimento (MDIC), ainda precisam da anuência da presidência da República. Por esse motivo, Evair acredita que o processo de importação de café será novamente suspenso pelo presidente Temer, após a reunião da próxima terça.
O Ministério da Indústria e Desenvolvimento (MDIC) foi procurado para falar sobre a importação do café do Vietnã, mas não respondeu a demanda até o encerramento desta matéria.