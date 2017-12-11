Caem número de ações do trabalho no ES após reforma trabalhista

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Um mês após o início nova reforma trabalhista, as ações no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) caíram quase 70% se comparado com os 30 dias que antecederam a vigência da nova lei. Foram 1.418 novos processos depois da reforma, que teve início no dia 11 de novembro, contra 3.322 um mês antes.

Para o presidente do TRT-ES, o desembargador Mário Cantarino, a redução nos processos pode ser reflexo da nova reforma, porém, ele diz que ainda é cedo para fazer alguma análise. “O período ainda é muito curto para fazer uma avaliação definitiva, é preciso aguardar mais tempo para chegarmos a uma conclusão”, contou.

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Entretanto, Cantarino acredita que de algum modo o número de ações irá cair, já que com a nova lei, se o trabalhador perder a causa ele terá de arcar com as custas do processo. “Eu acredito que algum percentual de ações, de fato, será reduzido, principalmente aquelas ações que tinham o caráter mais especulativo. Com as novas regras, existe a sucumbência recíproca. Caso o trabalhador não tiver êxito na sua pretensão, ele pode responder pelas despesas do processo. Isso pode inibir aquelas ações em que não haja muita convicção por parte do autor”, afirmou.

A mudança na lei trabalhista provocou uma correria nos escritórios de advocacia para que processos fossem registrados antes da nova regulamentação. No dia 10 de novembro, véspera da mudança, a Justiça do Trabalho no Estado registrou 1.394 ações, uma média de uma ação por minuto nas varas do Trabalho.

De acordo com o presidente do TRT-ES, o número alto de ações nos dias que antecederam a reforma foi provocado pelo entendimento de que os processos que deram entrada antes da mudança seriam analisados nas regras antigas, o que não irá acontecer.