Mel desapareceu em Vila Velha após ser levada para o petshop. A cadela estava tosada quando desapareceu Crédito: Reprodução/ Instagram

Mel, a cadelinha shih tzu que desapareceu no último sábado, após ser levada para um petshop em Vila Velha para tomar banho, foi encontrada na tarde desta segunda-feira (09). Ela estava na casa de um morador de Vale Encantado, que encontrou a cadela perdida na rua.

De acordo com a dona da cachorrinha, a empresária Bruna da Paixão, Mel foi encontrada correndo de um lado para o outro no bairro Novo México, logo no dia que fugiu. Um homem passava pela rua e acabou levando Mel para casa sem saber quem era o dono.

Your browser does not support the audio element. Cadela que fugiu de petshop é encontrada em Vila Velha

O dono do petshop de onde Mel fugiu foi quem entrou em contato com o morador. Junto com Bruna, eles foram até o local para reconhecer a cadela e levá-la de volta para a casa. "Ela fez alguns exames e está bem. Agora eu estou tranquila. Agradeço muito a ajuda de todos", disse Bruna.

Mel foi levada a um petshop no bairro Gaivotas, em Vila Velha, no último sábado, para tomar banho e ser tosada. Ao buscar a cachorra no petshop, a empresária Bruna da Paixão levou um susto. Segundo ela, um funcionário afirmou que o animal tinha sido trocado e foi entregue para outro cliente, que teria uma cadela parecida e com o mesmo nome da Mel.

Inicialmente, de acordo com a empresária, esse mesmo funcionário relatou que entrou em contato com esse cliente, que mora em Araçás, no mesmo município, para tentar desfazer o mal-entendido, e que esse homem que levou a Mel informou que a cadela fugiu ao ser colocada no chão.