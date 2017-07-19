Cadeirantes temem fim de serviço exclusivo para transporte

Usuários do sistema Porta a Porta, que transporta cadeirantes em Vitória, temem pelo encerramento deste serviço com a integração do sistema de transporte público municipal com o Sistema Transcol. Essa integração ainda não tem data para ser realizada. A Câmara Municipal adiou na última segunda-feira (17), com manifestações de cadeirantes, um projeto que permitia o Governo do Estado gerir o sistema de ônibus de Vitória. Segundo a prefeitura isso não é permitido hoje.

A mudança desse ponto da lei orgânica é necessária para a integração, de acordo com a Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Tyago Hoffmann. O Porta a Porta atende apenas o município de Vitória e, devido a isso, há críticas quanto à integração.

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Em âmbito metropolitano, o Mão na Roda faz o deslocamento de cadeirantes entre os municípios. O presidente do Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade (Mova), José Olympio Rangel Barreto afirma que a integração não garante que o sistema municipal vai continuar.

“O que a prefeitura quer é transferir o poder do transporte público para o Estado e como há de se falar que não vai acabar? A não ser que haja um projeto específico dizendo que o Porta a Porta será suprido pela prefeitura”, acrescenta,

Olympio também é cadeirante e usa o sistema Porta a Porta porque não consegue chegar ao ponto de ônibus, já que mora em uma ladeira no bairro Fradinhos. Ele afirma que tem muitas pessoas na fila de espera para usar o programa.

“O PORTA A PORTA NÃO VAI ACABAR”

Segundo o Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, a integração vai facilitar em vez de atrapalhar e garante que o sistema Porta a Porta não vai acabar. “Não existe a menor possibilidade de acabar. Já existe o Mão na Roda e não tem sobrecarga. Nós vamos fazer a integração de todo o sistema, incluindo o Porta a Porta. Essa é a ideia”, garante.