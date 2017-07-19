Usuários do sistema Porta a Porta, que transporta cadeirantes em Vitória, temem pelo encerramento deste serviço com a integração do sistema de transporte público municipal com o Sistema Transcol. Essa integração ainda não tem data para ser realizada. A Câmara Municipal adiou na última segunda-feira (17), com manifestações de cadeirantes, um projeto que permitia o Governo do Estado gerir o sistema de ônibus de Vitória. Segundo a prefeitura isso não é permitido hoje.
A mudança desse ponto da lei orgânica é necessária para a integração, de acordo com a Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Tyago Hoffmann. O Porta a Porta atende apenas o município de Vitória e, devido a isso, há críticas quanto à integração.
Cadeirantes temem fim de serviço exclusivo para transporte
Em âmbito metropolitano, o Mão na Roda faz o deslocamento de cadeirantes entre os municípios. O presidente do Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade (Mova), José Olympio Rangel Barreto afirma que a integração não garante que o sistema municipal vai continuar.
“O que a prefeitura quer é transferir o poder do transporte público para o Estado e como há de se falar que não vai acabar? A não ser que haja um projeto específico dizendo que o Porta a Porta será suprido pela prefeitura”, acrescenta,
Olympio também é cadeirante e usa o sistema Porta a Porta porque não consegue chegar ao ponto de ônibus, já que mora em uma ladeira no bairro Fradinhos. Ele afirma que tem muitas pessoas na fila de espera para usar o programa.
“O PORTA A PORTA NÃO VAI ACABAR”
Segundo o Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, a integração vai facilitar em vez de atrapalhar e garante que o sistema Porta a Porta não vai acabar. “Não existe a menor possibilidade de acabar. Já existe o Mão na Roda e não tem sobrecarga. Nós vamos fazer a integração de todo o sistema, incluindo o Porta a Porta. Essa é a ideia”, garante.
Sobre a integração, ainda não há prazos, visto que, além da aprovação do projeto, é necessário um estudo, que deve ser finalizado em oito meses. A Setran ressaltou que o uso do Porta a Porta, que tem dez veículos, é para pessoas que não conseguem chegar nos pontos de ônibus, já que 98% dos coletivos são acessíveis na Capital. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) foi demandada sobre a situação, mas a assessoria de imprensa não pode responder por causa do falecimento de um servidor.