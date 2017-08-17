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Cadeirante em situação de rua circula nu pelas ruas da Praia do Canto

Segundo a Prefeitura de Vitória, o morador de rua, de 53 anos, tem família, porém, ele se recusa a morar em um lar

Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 20:09

Publicado em 

17 ago 2017 às 20:09
Um situação no mínimo, constrangedora, tem chamado a atenção de quem passa pela Praia do Canto, Vitória. Um homem, que é cadeirante, circula pelas ruas do bairro pedindo ajuda. Até aí não há nada de estranho. O problema é que esse cadeirante fica todos os dias sem roupa. Segundo a Prefeitura de Vitória, o morador de rua, de 53 anos, tem família, porém, ele se recusa a morar em um lar.
Um taxista que não quis ter o nome divulgado, contou que sempre vê o homem nu na cadeira de rodas. Ele também destacou que para espantar o frio, o homem coloca fogo em papelões e colchões. “Outro dia ele colocou fogo em um papelão e onde ele estava dormindo começou a pegar fogo. Quase aconteceu uma tragédia, disse.
O presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, conta que na visão dele, esse homem comete crimes e por isso, deveria ter um atendimento diferenciado por parte da prefeitura. “No caso específico desse morador de rua, desse pedinte, acho que ele comete uma série de delitos passíveis de punição ou recolhimento compulsório. Ele fica sem roupa. Às vezes, ele tira tudo e fica na cadeira com a genitália à mostra. Isso é atentado ao pudor, é um ato ilegal. Ele dá motivos para ser retirado do local”, afirmou.
A coordenadora do Serviço de Abordagem Social do município, Luciana Gati, conta que há mais de cinco anos o serviço de abordagem tenta convencer o homem a voltar para casa, já que a família aceita recebê-lo, porém, ele se recusa a sair das ruas. Algumas vezes ele chegou a ser levado para a residência da família, mas dias depois estava novamente morando nas ruas.
Sobre o fato dele não usar calças e andar apenas com um pano tampando o órgão sexual, Luciana diz que ele alega que usa sonda e as roupas o atrapalham. Ela destacou que apesar dessa situação, a guarda municipal não pode prendê-lo ou interná-lo compulsoriamente. Na manhã desta quinta-feira (17) a equipe de abordagem social ofereceu os serviços assistenciais para ele e segundo a prefeitura, o cadeirante recusou a ajuda.

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