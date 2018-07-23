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SAÚDE

Cade instaura processo contra cooperativas e entidades médicas do ES

Entidades são acusadas de danos ao erário do Estado e intimidação de médicos que prestavam serviço na saúde pública do Espírito Santo

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:11

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:11
Cooperativas e entidades médicas do Espírito Santo, como o Conselho Regional de Medicina (CRM/ES) e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), são acusadas de danos ao erário do Estado e de práticas anticompetitivas. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) abriu processo administrativo contra as instituições a partir de denúncia feita pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), que administra o Hospital Evangélico. As cooperativas Coopanestes, Cootes, Cooperati, Cooplastes, Cooperciges, Coopercipes, Coopcardio, Coopangio e a Coopneuro também são acusadas no processo administrativo.
Cade instaura processo contra cooperativas e entidades médicas do ES
O problema começou em 2016, quando houve pressão de diversas entidades médicas para que o Estado do Espírito Santo concedesse reajuste de honorários de médicos cooperados, ameaçando paralisação de serviços que eram prestados à Saúde pública estadual. 
De acordo com a SG/Cade, investigações mostraram que “há evidências de que a Federação Brasileira das Cooperativas de Especialidades Médicas (Febracem) influenciou conduta uniforme e coordenada das cooperativas médicas que a compõe na negociação de contratos junto à Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).”
A SG/Cade também alega que foram identificados indícios de que o CRM/ES e a SBN teriam contribuído com a Febracem no sentido de intimidar e coagir profissionais médicos do Estado, alheios ao movimento de paralisação, a não prestarem seus serviços no Hospital Evangélico.
Outra acusação que consta no processo administrativo aponta que, aliado ao movimento de negociação coletiva e ameaça de paralisação nos atendimentos, a Febracem, a Cooperativa dos Neurocirurgiões do Espírito Santo (Coopneuro), a SBN e o CRM/ES também teriam agido no sentido de ameaçar e coagir profissionais médicos de fora do Estado que foram convidados a trabalhar no hospital administrado pela Aebes. Isso teria dificultado as atividades do hospital e fortalecido o movimento e a pressão pelos reajustes pleiteados junto ao Estado.
Na denúncia apresentada pela Aebes, também consta que a Febracem teria sido constituída para negociar contratos em nome de cooperativas que já eram investigadas pela SG/Cade por práticas anticompetitivas como exigência de exclusividade, ameaça a médicos e paralisações.
A respeito das acusações divulgadas pela SG/Cade, o presidente do CRM/ES, Carlos Magno Pretti, negou que a entidade tenha praticado intimidação e coação, seja contra profissionais do Espírito Santo ou de fora do Estado. Ele também disse que o CRM/ES ainda não foi notificado pela SG/Cade sobre o processo administrativo. “O Conselho não tem a função de intimidar qualquer médico.”
A Febracem informou que está tomando ciência do teor da decisão de abertura do processo administrativo por parte do Cade e que se pronunciará no momento oportuno.
A SBN também foi procurada, por meio da assessoria de imprensa, para se manifestar. Até o fechamento desta reportagem, não houve resposta. No entanto, a instituição informou que deve se posicionar nesta terça-feira (24).
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também foi demandada para responder se tem conhecimento do processo administrativo, o que fará a partir da abertura do processo, se reconhece as acusações e se, caso haja danos ao erário, qual seria esse prejuízo. A secretaria também foi questionada se as entidades acusadas ainda prestam serviços para o Estado. Por meio de nota, a Sesa se limitou a responder que "as cooperativas citadas prestam serviços ao Estado e foram contratadas por meio de licitação. A Sesa irá acompanhar o andamento do processo administrativo."
A reportagem também tentou contato com representante da Aebes por telefone celular, mas as ligações não foram atendidas.

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