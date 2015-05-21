Cade condena 27 postos de combustíveis por cartel. Veja a lista

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade condenou, na sessão de julgamento desta quarta-feira (20/05), 27 postos e nove pessoas por formação de cartel no mercado de combustíveis na região metropolitana de Vitória. A prática anticompetitiva ocorreu entre 2006 e 2007. No total, foram aplicados aproximadamente R$ 65,7 milhões em multas.

De acordo com o conselheiro relator do caso, Márcio de Oliveira Júnior, os cartelistas se organizavam na tentativa de sempre debater suas estratégias de negócio antes de implementar qualquer novidade no ambiente concorrencial da região.

Desse modo, a condenação se baseou tanto na evidência econômica que demonstrou o paralelismo de preços de revenda de combustíveis na região quanto na evidência de atuação articulada entre os concorrentes para fixação de preços e compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis.

Your browser does not support the audio element. 27 postos são condenados por formar cartel

Foram usadas como provas para a condenação interceptações telefônicas realizadas a pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e compartilhadas com o Cade, além de outras provas reunidas durante a instrução do caso no órgão antitruste. Os diálogos demonstraram a articulação entre os postos concorrentes para praticarem preços iguais ou com diferença mínima.

"Os cartéis de revendedores de combustíveis já são bem conhecidos deste Tribunal, pois têm sido prática anticompetitiva recorrente no país. No caso concreto, não se trata de mero paralelismo de preços. Foram realizadas interceptações telefônicas que reforçaram que o paralelismo não foi ao acaso ou natural, mas sim articulado entre os revendedores da região metropolitana de Vitória/ES para falsear a concorrência", explicou Oliveira Júnior.

Os 27 postos de combustíveis condenados pelo Cade deverão pagar juntos cerca de R$ 60,5 milhões e as nove pessoas físicas, aproximadamente R$ 5,2 milhões. O processo foi arquivado em relação ao Posto Divino Ltda., Posto Mclaren Ltda. e Posto América Ltda. Além disso, será expedida recomendação aos órgãos competentes para que não sejam concedidos parcelamentos de tributo aos condenados e para que sejam cancelados incentivos fiscais ou subsídios públicos.

As multas aplicadas serão destinadas ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - FDD do Ministério da Justiça, que reverte os recursos arrecadados em projetos que visem à recuperação de bens e direitos difusos, como o meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, defesa do consumidor, entre outros.

O Sindipostos informou que não vai se posicionar sobre o assunto pois não tem conhecimento do processo.

Confira a lista de postos e o respectivo valor da multa de cada um

Arara Azul Rede de Postos Ltda.: R$ 11.615.132,12

Auto Posto Araças Ltda.: R$ 2.036.310,38

Auto Posto Miramar Ltda.: R$ 5.194.047,58

Auto Posto Miramar Ltda. (filial): R$ 2.021.790,00

Auto Serviço Aeroporto Ltda.: R$ 2.181.666,59

Auto Serviço Lorenção Ltda.: R$ 1.490.998,49

Auto Serviço Oliva Ltda.: R$ 3.077.520,30

Comércio Pioneiro do Gás Ltda.: R$ 620.742,10

Derivados de Petróleo Santa Inês Ltda.: R$ 2.590.650,45

Macel Comercial Ltda.: R$ 2.812.765,51

Petro Gás Comercial ltda.: R$ 706.231,14

Polus Comércio e Serviços Ltda.: R$ 2.021.790,00

Posto 1 Ltda.: R$ 519.252,16

Posto Aribiri do Gás Ltda.: R$ 1.183.076,91

Posto Camburi do Gás Ltda: R$ 3.179.865,97

Posto Chegada Ltda.: R$ 2.257.404,49

Posto Eucalipto Ltda.: R$ 1.790.193,39

Posto Iate Ltda.: R$ 2.666.853,19

Posto Itapoã Ltda.: R$ 2.164.364,65

Posto Jardim América do Gás Ltda.: R$ 1.591.267,02

Posto Kadillac Ltda.: R$ 2.616.586,58

Posto Mais Comércio e Representações Ltda.: R$ 1.212.762,67

Posto Marcela Ltda.: R$ 2.340.851,72

Posto Mediterrâneo Ltda.: 1.514.753,18

Posto Oceânico Ltda.: R$ 582.295,39

Posto Oliveira Ltda.: R$ 970.659,80

Posto Thiago Ltda.: R$ 1.086.055,79