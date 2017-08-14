Cadastro para isenção de pedágio em Guarapari começa em setembro

O cadastramento dos moradores dos bairros Village do Sol e Recanto da Sereia, em Guarapari, para a isenção do pagamento do pedágio da Rodosol vai começar no próximo mês. O benefício era uma reivindicação antiga dos moradores, já que os bairros ficam bem próximos da Praça do Pedágio da Rodovia do Sol. Segundo a concessionária, o cadastramento terá início no dia 08 de setembro.

Para que a isenção fosse garantida, a Rodosol assinou um termo aditivo ao contrato atual, que estabelece os critérios para concessão do benefício. De acordo com promotora de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Sandra Lengruber, além de comprovar a residência, o morador terá que justificar porque precisa passar pelo pedágio.

“Ele precisa comprovar que realmente reside no local, seja por meio da escritura ou contrato de locação e que é proprietário do veículo. Dependendo do motivo, ele terá que comprovar com o contrato de trabalho, com a matrícula e frequência da escola ou tratamento médico", disse.

A isenção vai beneficiar pessoas como o João Augusto da Rocha, que mora a 200 metros depois do pedágio. Ele conta que para comprar coisas simples, como um medicamento, precisa fazer o pagamento. “Eu precisei comprar remédio na Ponta da Fruta, que é onde tem a farmácia mais perto, e paguei R$ 18 de ida e volta. É uma necessidade que temos aqui”, contou.

O morador está ansioso para fazer logo o cadastro e deixar de pagar o pedágio, porém, ele reclama da falta de informação. João diz que ele e um grupo de moradores procuraram a Rodosol para saber como fazer o cadastro, porém, não foram atendidos. “Não querem atender a gente. Pedi o telefone, mas nem na administração deixaram a gente entrar”, reclamou.

Procurada, a RodoSol confirmou a assinatura de um termo aditivo ao contrato que estabelece os critérios para concessão do benefício de isenção do pedágio, para os moradores dos bairros Recanto da Sereia e Village do Sol.

A concessionária destacou que no dia 28 de agosto dará início a ações de comunicação e informação sobre o cadastramento junto às associações de moradores dos dois bairros, pelo site e blog da Rodosol e também nas redes sociais.