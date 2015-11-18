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ELEIÇÕES 2016

Cadastramento de jovens eleitores com longa espera e reclamações em Vitória

Até esta sexta-feira é realizada a Semana de Alistamento do Jovem Eleitor, para incentivar os adolescentes de 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, a participarem das próximas eleições

Publicado em 17 de Novembro de 2015 às 21:06

Publicado em 

17 nov 2015 às 21:06
Até esta sexta-feira (20) é realizada a Semana de Alistamento do Jovem Eleitor. O objetivo é incentivar os adolescentes de 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, a participarem das próximas eleições. Entretanto, o jovem que procurou o Cartório Eleitoral da Praia do Suá, Vitória, nesta terça-feira (17), enfrentou uma longa fila para conseguir tirar o título eleitoral.
A Semana do Jovem Eleitor coincide com o recadastramento biométrico no município de Vitória. Nesta tarde, grande parte das pessoas que estavam no Cartório Eleitoral da Praia do Suá aguardavam para fazer o recadastramento.
Cadastramento de jovens eleitores com longa espera e reclamações em Vitória
O comerciante Rogério Pereira resolveu levar o filho de 16 anos para tirar o documento, mas para a decepção dele, mais de 30 pessoas estavam na frente dele e não eram jovens. Rogério pensou que como a semana é focada nos jovens, eles teriam alguma prioridade no atendimento. “Acabamos tendo uma surpresa ingrata. A propaganda está sendo enganosa, não há prioridade para os jovens”, disse à Rádio CBN.
João Pedro Pereira, 16 anos, conta que não tem a obrigação de votar no próximo ano, mas faz questão de exercer seu papel de cidadão. “Acho legal o jovem já se interessar logo cedo pelo Brasil”, afirmou. O jovem conta que resolveu tirar o título esta semana porque pensou que não haveria filas no cartório. “Achei que fosse uma sessão só para os jovens, mas isso não está acontecendo”, se queixou.
A oficial de gabinete do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Fabianne Oliveira, destaca que o grande movimento no Cartório da Praia do Suá é por conta do recadastramento biométrico, porém, nos cartórios de Jardim Camburi e da Cidade Alta, não há filas. “Jardim Camburi e Muniz Freire estão com menos demanda que o cartório da Enseada e os jovens podem procurar esses dois cartórios também”, declarou.
Além da Semana do Eleitor, os interessados em votar nas eleições municipais de 2016 podem procurar o cartório eleitoral até o dia 4 de maio do ano que vem. É necessário levar os documentos pessoais e comprovante de residência. O título fica pronto na hora.

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