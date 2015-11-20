A partir deste fim de semana, a mineradora Samarco terá que fornecer, no mínimo, 54 litros de água para cada habitante das cidades de Colatina e Baixo Guandú, que estão com o fornecimento de água comprometido por causa da lama das barragens de Mariana que passa no Espírito Santo através do Rio Doce.

Dentre os 54 litros de água fornecidos, pelo menos dois litros devem ser potável, para consumo humano. O Termo de Compromisso Socioambiental foi firmado pela Samarco com os Ministérios Público Estadual e Federal, além do Ministério do Trabalho. O Exército, a Polícia Militar e a Defesa Civil vão organizar a distribuição de água, fornecida pela empresa, para a população de Colatina.

Your browser does not support the audio element. Cada habitante de Colatina e Baixo Guandu deve receber 54 litros de água

Confusão

A ação conjunta é realizada após uma confusão marcar o primeiro dia de entrega da água aos moradores, nesta quinta-feira (19), a pedido da própria mineradora e do Ministério Público do Estado. Em entrevista à Rádio CBN, o governador Paulo Hartung explicou que a confusão se deu, pois a empresa não repassou as garrafas para a Defesa Civil, responsável por distribuir a água na cidade.

"A Samarco, para atender uma decisão do MP, foi distribuir direto o recurso e não passou pela Defesa Civil, que conta com 150 homens do Exército treinados para trabalhar com isso. O erro foi passar direto", disse.