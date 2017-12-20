Cachaça Crédito: Reprodução | Internet

Os produtores de cachaças artesanais vão poder produzir mais a partir de 2018. Nesta terça-feira (20), a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 479/17 de autoria do governo do Estado, que reduz a alíquota de ICMS do produto. A alteração foi um pedido do Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Estado do Espírito Santo (Sindibebidas). Atualmente, 50 indústrias de cachaça são filiadas. Com a redução do imposto, o sindicato acredita que esse número chegue a 300.

Your browser does not support the audio element. Cachaças e vinhos produzidos no ES terão ICMS menor

Com as mudanças, as alíquotas de ICMS para operações internas de bebidas caem dos atuais 25% para 12% em 2018 e 17% em 2019. Esse benefício fiscal já existe para os produtores de cerveja artesanal. Além da cachaça, a lei também beneficia produtores de vinhos e outras bebidas fermentadas não alcoólicas, desde que a produção seja de até 30 mil litros por ano.

A redução no imposto foi comemorada pelo produtor Angelo Afonso Locateli. Há dez anos ele decidiu produzir e vender cachaça na propriedade rural da família, em São Roque do Canaã. Ele destacou que o comércio local tem muito prejuízo por causa das bebidas de outros estados, mas agora ele acredita que isso irá mudar. “Sofremos uma deslealdade muito grande por causa da tributação das cachaças que vem de fora”, afirmou.

O presidente do Sindibebidas, Sérgio Rodrigues da Costa, destacou que com a redução do imposto, muitas indústrias vão sair da informalidade. “Temos muitas indústrias de cachaça no Estado, mas muitas delas estão na clandestinidade devido ao alto valor do imposto. Acreditamos que com essa medida vamos levar para as empresa a legalidade”, contou.

CERVEJAS

A emenda apresentada pelo deputado Doutor Hércules (PMDB) altera a Lei 10.568/2016 (Compete/ES) para garantir também à indústria de cervejas artesanais mais um ano fiscal de redução da base de cálculo do imposto em operações internas. Atualmente a legislação garantiria a carga efetiva de 12% do tributo até 31 de dezembro deste ano, subindo para 17% já a partir do primeiro dia de 2018. Com a mudança, a subida do percentual ficará para 1º janeiro de 2019.