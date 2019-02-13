Cabo se rompe no navio Sepetiba Bay Crédito: Foto internauta

Um cabo de aço do guindaste do navio Sepetiba Bay, atracado em Portocel, Aracruz, se rompeu na manhã desta quarta-feira (13). A embarcação é a mesma onde aconteceu o

em julho do ano passado que matou três estivadores. Trabalhadores que estavam no local se assustaram com o acidente. Ninguém ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Cabo de guindaste se rompe em navio que matou 3 estivadores em 2018

Segundo uma testemunha ouvida pela CBN Vitória, o acidente aconteceu por volta das 11h. Por conta disso, os trabalhos foram suspensos até às 15h. Os trabalhadores só puderam voltar para o navio depois que funcionários da Portocel atestaram que não havia risco nos demais guindastes.

Ainda de acordo com essa testemunha, o cabo do guindaste caiu justamente no porão onde os estivadores morreram ao inalar gás tóxico. Assim como no acidente do ano passado, o porão nesta quarta também estava carregado com madeiras. “O acidente foi no mesmo porão que nossos colegas morreram. Todo mundo ficou tenso, outro acidente com o mesmo navio.

Em dezembro do ano passado, ao divulgar que a investigação da Polícia Civil apontou que o imediato do navio Sepetiba Bay foi o responsável pelo acidente que matou os três estivadores, a diretora-superintendente da Portocel, Patrícia Dutra Lascosque, disse que o navio Sepetiba Bay continuava com as operações em Portocel, mas que a tripulação tinha sido substituída.

Por nota, a empresa confirmou que na manhã desta quarta-feira (13), um cabo do guindaste do navio Sepetiba Bay, atracado no Portocel para descarregar madeira, se rompeu.

A nota disse, ainda, que a ocorrência não trouxe impacto às operações de descarregamento, que seguiram dentro dos padrões de normalidade e que as causas da ocorrência estão sendo apuradas.