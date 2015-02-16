BW Offshore fará reunião com o Crea-ES para regularizar situação no Espírito Santo

A informação da irregularidade na atuação no Espírito Santo foi dada pela direção do Crea-ES no dia posterior a explosão, por meio de comunicado. De acordo com o gerente de fiscalização da entidade, José Adilson de Oliveira, foi a própria empresa que procurou o conselho para dar entrada no processo. Ele afirma que nesta quinta-feira (19) será apenas uma primeira reunião. "O gerente de fiscalização e atendimento do Crea vai orientar a empresa, o que precisam fazer para se regularizar junto ao Crea Espírito Santo. Vamos passar a relação de documentos que eles precisam providenciar, precisam de tomar as providências, profissionais que eles precisam ter como responsável pela empresa e acredito que a partir daí vão tomar as providências necessárias para resolver esse problema de irregularidade junto ao conselho", afirmou.O Crea-ES informou que todo ano a Petrobras envia para o órgão uma lista das empresas que prestam serviço para a estatal no Estado, entretanto, a BW não constava nesta listagem nos últimos quatro anos. Mas prestava serviços à estatal desde 2009. Entretanto, nesta segunda-feira (16), José Adilson afirmou que acredita não caber no momento punição à Petrobrás. "No meu ponto de vista, a Petrobrás precisa ser melhor orientada de como proceder. Procurar saber porque razão essa empresa não constava na lista de contratadas que eles passaram para nós nos últimos anos, se foi uma falha administrativa. Mas não vejo tomar uma providência nesse sentido com relação a Petrobrás nesse momento não", argumentou.Até o início da tarde desta segunda-feira, as buscas pelos quatro funcionários que ainda estão desparecidos continuavam suspensas. Isso porque mergulhadores trabalham na instalação de tampas nas caixas de mar do navio-plataforma Cidade de São Mateus para estabilizar a embarcação. O navio teve alguns compartimentos inundados. Esse é o terceiro dia da operação. Até o fechamento da reportagem a BW Offshore não havia atualizado a situação da embarcação e dos trabalhos de resgate.