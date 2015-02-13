BW Offshore atua no Estado sem registro, afirma Crea-ES

O Conselho Regional de Engenharia (Crea-ES) afirmou por meio de um comunicado, no final da tarde desta quinta-feira (12), que a empresa BW Offshore, contratada pela Petrobras para operar o navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, atua de forma irregular no Espírito Santo. O conselho promete que a empresa estrangeira será multada. A BW atua no Espírito Santo desde 2009Ainda de acordo com informações do Crea, todo ano a Petrobras envia para o órgão uma lista das empresas que prestam serviço para a estatal no Estado, entretanto, a BW não constava na listagem de empresas contratadas pela Petrobras enviada ao conselho.De acordo com o gerente de fiscalização do Crea, José Adilson de Oliveira, para uma empresa de outro estado ou país exercer seu trabalho legalmente no Espírito Santo é obrigatório ter registro no Crea-ES.

“Empresas em geral, que se organizam para executar obras de engenharia precisam previamente ter registro no Crea da localidade onde ela vai atuar. A BW pode ter registro no Crea do Rio de Janeiro, não conseguimos ainda essa informação, mas isso não a isentaria de ter o registro no Crea-ES”, explicou à Rádio CBN Vitória.Segundo o gerente de fiscalização do Crea-ES, como a Petrobras não incluiu a empresa na lista de terceirizadas que atuam no Espírito Santo, o órgão não sabia da existência da empresa BW Offshore.“Para nós essa empresa não existia. Não tínhamos o conhecimento dela no Estado. Até porque, ela tem sede no Rio de Janeiro e o acesso dela a plataforma deve ser pelo Rio de Janeiro através de helicóptero. E, a 40 km de distância da costa, não temos a menor condição de conseguir alcançar isso”, destacou.A Petrobras e a BW Offshore foram procuradas, mas não se pronunciaram sobre o assunto.