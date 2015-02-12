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EXPLOSÃO NA PLATAFORMA

Buscas por vítimas são retomadas na plataforma

O Ministério Público do Trabalho abre inquérito para apurar irregularidades trabalhistas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2015 às 20:17

Publicado em 

12 fev 2015 às 20:17
Dez bombeiros, além de três pessoas que estavam a bordo da plataforma FPSO Cidade São Mateus, em Aracruz, voltaram a trabalhar nas buscas dos desaparecidos na tarde desta quinta-feira (12). Durante a madrugada desta quinta-feira (12), eles tiveram que deixar o local devido ao alagamento na sala de máquinas, que é próxima a sala de bombas. O superintendente substituto Regional do Trabalho, Alcimar Candeias, também informou que uma equipe com especialistas de fora do Estado está sendo formada para apurar as causas do acidente. O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Espírito Santo também abriu um inquérito civil para apurar irregularidades trabalhistas na plataforma. O acidente deixa até o momento 5 mortos, quatro desaparecidos e 25 feridos, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

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