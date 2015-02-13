Buscas por sobreviventes à explosão em navio-plataforma são suspensas

As buscas por vítimas e sobreviventes da explosão do navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus estão suspensas. A equipe do Corpo de Bombeiros retornou a capital Vitória e aguarda nova autorização para retomar os trabalhos. O acidente aconteceu na última quarta-feira (11), a 120 km da costa de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.A empresa norueguesa BW Offshore informou, por meio de nota, que na manhã dessa sexta-feira (13), uma equipe de especialistas voltou à plataforma para avaliar se as condições são seguras para permitir as buscas e a continuidade dos esforços de resgate. A única confirmação é que, após um escaneamento, foi confirmado que o casco do navio ficou mesmo intacto após a explosão.

No entanto, no início da tarde desta sexta, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo emitiu nota informando que "existem compartimentos da embarcação que não oferecem condições de acesso com segurança para as equipes de resgaste". A nota comunica ainda que "este procedimento será providenciado para que as buscas continuem", mas não relatava a previsão para o reinício das buscas.Até o momento, a BW Offshore confirmou que dos 74 tripulantes da embarcação, cinco morreram, quatro continuam desaparecidos e dos 26 feridos, sete continuam internados em hospitais da Grande Vitória. Desses, seis continuam internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Vitória Apart Hospital, dois dele em estado crítico, embora estejam estáveis, e seguem em tratamento especializado sob cuidados de uma equipe multidisciplinar, segundo boletim médico divulgado pela unidade. Um paciente que apresentou melhora clínica foi retirado da lista de pacientes críticos.Os três pacientes que estavam com quadro clínico de menor gravidade devem receber alta da UTI até o final desta sexta-feira. Uma sétima paciente, que estava em observação no pronto-socorro foi liberada na tarde de quinta-feira (12).