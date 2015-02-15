Buscas por desaparecidos em explosão devem ser concluídas até o próximo dia 23

As buscas pelos quatro trabalhadores que continuam desaparecidos desde a explosão do navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, ocorrida na última quarta-feira (11), serão concluídas até o dia 23 de fevereiro. A informação foi divulgada por representantes da empresa BW Offshore para os familiares dos desaparecidos na tarde deste domingo (15). De acordo com informações dos familiares, o vazamento de gás do navio já foi controlado e, por enquanto, não há risco de novas explosões. As buscas, segundo informações passadas pela empresa, estão acontecendo e são interrompidas quando há algum risco para os bombeiros.

Estão desaparecidos os mecânicos Jorge Luiz dos Reis Monteiro, 49 anos e João Victor Souza Rodrigues, 22 anos; o técnico em Segurança do Trabalho, Tiarles Correia dos Santos, 25 anos, e o supervisor de manutenção, Alexsandro de Sousa Ribeiro, 40 anos.O pai do mecânico João Victor, Renato Rodrigues, contou que a reunião com a empresa serviu para aliviar um pouco os familiares, pois as buscas continuam. “Acalmou meu coração de pai. Não estou calmo, porque perdi meu filho e tenho certeza disso, mas me acalmou porque estou vendo que o processo está andando”, destacou. Um outro familiar de um dos desaparecidos que não quis se identificar, disse que os trabalhos de buscas tinham sido interrompidos para corrigir vazamentos de gás e água, mas que já foram solucionados. “Foram retiradas as equipes porque houve vazamento de gás, então, por questões de segurança, para evitar mais mortes, eles paralisaram para poder confirmar se haveria condição de prosseguimento”, disse.

As famílias dos quatro desaparecidos vão permanecer hospedados em um hotel localizado na Praia de Camburi, em Vitória, até que os funcionários sejam localizados. Eles participam diariamente de reuniões com representantes da empresa. Uma ambulância fica de prontidão 24 horas em frente ao hotel para caso seja necessário algum suporte médico para os parentes e outros oito funcionários que ainda estão no hotel.