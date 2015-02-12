Buscas a sobreviventes são retomadas no litoral de Aracruz

As buscas por sobreviventes no navio-plataforma FPSO Cidade São Mateus, localizado a 40 km da costa de Aracruz, foram retomadas na tarde desta quinta-feira (12) após a paralisação durante a madrugada por dúvidas quanto a integridade da embarcação. Todas as buscas são realizadas dentro do navio, já que as buscas realizadas ao redor da plataforma foram esgotadas e deram resultado negativo, segundo a BW Offshore, detentora da unidade. Até o final da tarde desta quinta, foram confirmadas cinco mortes e quatro pessoas permanecem desaparecidas.Durante a madrugada, os dez bombeiros especializados em resgates em locais de confinamento, além de três tripulantes do Cidade São Mateus que ajudam na operação, precisaram suspender os trabalhos por conta de um alagamento na sala de máquinas, que é contígua à sala de bombas, onde ocorreu a explosão. As informações são da Agência Nacional do Petróleo (ANP).Encontro de corposO local de buscas é considerado difícil. Acessos, como escadas, foram danificadas com a explosão e o navio está sem energia elétrica. Segundo o vice-presidente de projetos de modificações da BW Offshore no Brasil, Benito Ciriza, não houve fogo durante o acidente e, sim, um vazamento de gás. Entretanto, as causas do acidente ainda estão sendo apurados. Os corpos foram encontrados entre a sala de máquinas e a sala de bombas, que são próximas.

"Tecnicamente não temos ainda um indício. Não temos causas técnicas definidas. Foi uma explosão forte. Nós paramos a produção imediatamente e a unidade depois que acabou a reserva de materiais entrou em blackout. Seguiu os procedimentos, evacuou todo o pessoal que podia evacuar. Fizemos tudo o possível dentro dos meios que tínhamos. As notícias que tivemos foi de uma explosão na casa de bombas. Ela está praticamente abaixo da acomodação. Então, fica próximo da onde as pessoas ficam. E ainda é contígua da casa de máquinas. Tem danos na praça de máquinas e na casa de bombas. Temos ciência por causa de uma fumaça saindo da casa de máquinas, mas não houve incêndio. Teve um vazamento de gás", explicou.Os estragos ainda estão sendo calculados, 80% do casco do navio já foi vistoriado. Até o momento não foi encontrado nenhum dano, descartando a possibilidade de afundar. Ciriza informou também que não há registro de vazamento de gás, já que as válvulas foram fechadas logo após a explosão. Ainda de acordo com Ciriza, todos os mortos e desaparecidos trabalhavam na casa de bombas no momento do acidente.NomesA Petrobras não autorizou a divulgação dos nomes dos funcionários vítimas da explosão do navio-plataforma FPSO Cidade São Mateus. Os familiares de feridos que estão no hospital estão sendo atendidos por assistentes sociais em um hotel da Capital. O vice-presidente de projetos de modificações da BW Offshore no Brasil afirmou ainda que fotos que circulam na internet atribuídas ao acidente são falsas.Até o final da tarde desta quinta, os corpos dos funcionários mortos na explosão ainda não tinham chegado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP) a prioridade é o resgate dos desaparecidos. A informação foi confirmada por Ceriza. "Estamos muito triste com o que aconteceu. Nosso foco agora é dar assistência às famílias e encontrar as pessoas que estão desaparecidas", disse.Superintendência do Trabalho: auditoriaUma equipe com especialistas de fora do Espírito Santo está sendo formada para realizar uma auditoria e apurar as causas do acidente, segundo o superintendente substituto Regional do Trabalho, Alcimar Candeias. Cerca de seis pessoas vão atuar no grupo que deve começar atuar já nesta sexta-feira (13). Não há prazos, no entanto, para a duração dos trabalhos. De acordo com Alcimar, a ação se dá pela gravidade do ocorrido: o acidente com o navio-plataforma FPSO Cidade São Mateus é o mais grave da história do Estado em atividades ligadas ao setor de petróleo e gás e o pior do país nos último 14 anos.Um inquérito civil para apurar irregularidades trabalhistas na plataforma também foi aberto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) do Espírito Santo. Um filipino denominado apenas como Bernardes está na lista dos feridos em estado grave. A negativa das empresas em apresentar o nome dos funcionários embarcados teria elevado a desconfiança que a plataforma poderia ter problemas trabalhistas.