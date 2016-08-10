Buscar cidadania italiana fica menos burocrático a partir desta segunda-feira

Conseguir a cidadania italiana deve ficar mais fácil a partir desta segunda-feira (15). É que entra em vigor um novo processo de legalização de documentos, necessário para conseguir o registro no país europeu. Nas duas formas existentes, diretamente na Itália ou nos consulados a autenticação será concentrada nos cartórios, com o chamado apostilamento. O processo dura até um ano e seis meses.

Segundo o consultor para cidadania italiana Sérgio Zandomenico, para a legalização, antes era necessária a passagem pelo Ministério das Relações Exteriores e depois pelo consulado italiano, ambos com unidades no Rio de Janeiro. A primeira etapa agora é feita nos cartórios credenciados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que confirmam os documentos. Os papeis são certidões de nascimento, óbito e casamento de todas as gerações posteriores a um bisavô italiano, por exemplo, além da tradução juramentada de todos os documentos para que possam ser entendidos na Itália.

A viagem ao Rio de Janeiro é necessária apenas quando todos esses documentos já estiverem autenticados por um cartório. O atendimento no consulado demora cerca de um ano e é agendado pelo site do consulado, segundo Zandomenico. “Feito isso, entrego toda a documentação que é analisada na hora. Se tiver tudo certo eles já te dão um ‘parabéns’ pela cidadania reconhecida. Mas a documentação precisa ir para a Itália para criar as certidões italianas, por isso existe mais um prazo de seis meses”, explica.

Para o processo diretamente no país europeu é necessário residir no local. A passagem dos documentos legalizados pelo consulado da Itália e pelo Ministério das Relações Exteriores nesse caso não é mais obrigatória, apenas pelos cartórios. Quem não tem casa ou apartamento na Itália contrata assessorias que cobram até R$ 10 mil para oferecer residências temporárias e auxiliar em todo o processo, fora custos com passagem e alimentação. O processo é procurado porque a cidadania pode sair em até quatro meses, mas é necessário morar durante um período na Itália, até que seja feita a visita dos agentes locais comprovando a moradia.

Ouça a entrevista completa de Sérgio Zandomenico, cedida ao jornalista Fábio Botacin

Descendentes no Estado

A cidadania italiana é muito procurada no Espírito Santo devido à colônia de descendentes que residem no Estado, principalmente no interior. O objetivo é garantir a linhagem para filhos e netos e também outros benefícios como facilidade para estudar e trabalhar na União Europeia e aposentadoria, que pode ter o período de contribuição no Brasil levado para a Itália, caso o cidadão queira aposentar no país europeu.