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Buscador de emprego no ES envia alerta de vaga aberta

O site alerta por e-mail quando uma vaga é disponibilizada

Publicado em 18 de Julho de 2017 às 13:33

Publicado em 

18 jul 2017 às 13:33
Mais de 350 mil pessoas estão desempregadas no Espírito Santo, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. A pesquisa foi divulgada no final de maio deste ano. Frente a isso, uma nova ferramenta na internet promete ajudar na procura por uma vaga de trabalho. Um site capixaba, que serve para buscar empregos, notifica o usuário com alertas de vagas. Este alerta é válido para buscas em quaisquer áreas de atuação que estejam disponíveis.
O site se chama “Trabalha Vix” e foi elaborado pela prefeitura. Apesar de elaborado para a Capital todos os municípios da região metropolitana podem usar o buscador. O sistema unificado permite que as pessoas evitem sair de casa sem saber o que procurar. Todas as vagas disponíveis estão também no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o secretário de turismo, trabalho e renda de Vitória, Leonardo Krohling.
Buscador de emprego no ES envia alerta de vaga aberta
“Ele pode entrar, cadastrar seu nome e escolher até seis especialidades. Quando uma vaga dessas ser disponibilizadas ele será informado por e-mail e pode procurar qualquer unidade do Sine da Grande Vitória”, explica.
Para se cadastrar basta informar os dados pessoais, como CPF e RG. Segundo a prefeitura, qualquer usuário pode usar o sistema na Grande Vitória, mesmo sendo de outro município, bastando se cadastrar na vaga. Nesta terça-feira (18), 239 vagas estavam disponíveis no início da tarde. No topo do site ainda há a informação de quantas vagas foram oferecidas no ano pelo site, o chamado "empregômetro".
SEGURO-DESEMPREGO
As solicitações de agendamento para seguro-desemprego também podem ser feitas no site Trabalha Vix. A boa notícia, no entanto, é que o número de pedidos diminuiu, indicando uma redução também nas demissões, segundo Krohling. No ano passado a média de pedidos foi de 60 por dia, enquanto de fevereiro até agora são 40 por dia, no máximo. O site Trabalha Vix fica no endereço eletrônico trabalhavix.vitoria.es.gov.br.

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