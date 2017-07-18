Buscador de emprego no ES envia alerta de vaga aberta

Mais de 350 mil pessoas estão desempregadas no Espírito Santo, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. A pesquisa foi divulgada no final de maio deste ano. Frente a isso, uma nova ferramenta na internet promete ajudar na procura por uma vaga de trabalho. Um site capixaba, que serve para buscar empregos, notifica o usuário com alertas de vagas. Este alerta é válido para buscas em quaisquer áreas de atuação que estejam disponíveis.

O site se chama “Trabalha Vix” e foi elaborado pela prefeitura. Apesar de elaborado para a Capital todos os municípios da região metropolitana podem usar o buscador. O sistema unificado permite que as pessoas evitem sair de casa sem saber o que procurar. Todas as vagas disponíveis estão também no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o secretário de turismo, trabalho e renda de Vitória, Leonardo Krohling.

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“Ele pode entrar, cadastrar seu nome e escolher até seis especialidades. Quando uma vaga dessas ser disponibilizadas ele será informado por e-mail e pode procurar qualquer unidade do Sine da Grande Vitória”, explica.

Para se cadastrar basta informar os dados pessoais, como CPF e RG. Segundo a prefeitura, qualquer usuário pode usar o sistema na Grande Vitória, mesmo sendo de outro município, bastando se cadastrar na vaga. Nesta terça-feira (18), 239 vagas estavam disponíveis no início da tarde. No topo do site ainda há a informação de quantas vagas foram oferecidas no ano pelo site, o chamado "empregômetro".

SEGURO-DESEMPREGO