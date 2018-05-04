Busca por serviços no cartório eleitoral de Cariacica tem grande fila

Fila em cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli

Muitos capixabas deixaram para regularizar o título de eleitor na última hora. A menos de uma semana para o prazo final para tirar ou transferir o documento, o cartório eleitoral em Itacibá, em Cariacica, registrou uma fila enorme na manhã desta sexta-feira. Às 7h - duas horas antes do início do atendimento - mais de 100 pessoas já estavam na porta do cartório. Os primeiros chegaram às 3h, enfrentando chuva, sono e fome.

Foi o caso da psicanalista Inês Martins, que estava na fila para ajudar a irmã. "Cheguei 3h15 porque minha irmã mora em Novo Brasil e ela tem que trabalhar. Vim porque ela precisa ser atendida rápido", contou.

Um dos primeiros da fila foi o Américo Oliveira Santos, auxiliar de serviços gerais. Acordou às 4h, e às cinco já estava na porta do Cartório em Itacibá. Ele disse que decidiu ir cedo porque mora perto e tem visto gente esperando horas na fila.

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"Cheguei cedo porque está demorando a fila aqui. Sempre que você passa aqui você vê fila grande. Por isso cheguei cedo. Nem café eu tomei não de tão cedo que acordei".

Pela manhã, choveu fraco em Cariacica. E aí, como conta o porteiro Marcos Mariano, quem está na fila fica debaixo da água se não levar guarda-chuva.

"Vim por causa da fila e por causa do atendimento que poderia ficar difícil. Sempre fila, estamos sujeitos à chuva. Não tem um local protegido aqui na calçada, mas a gente tem que dá um jeito para ficar"