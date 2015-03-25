Busca por seguro-desemprego causa filas enormes em Cariacica

A busca pelo seguro-desemprego tem feito moradores passarem horas na fila do Faça Fácil, central unificada de serviços em Cariacica.No local, onde também é possível emitir documentos e uma série de outros serviços, as filas são enormes e algumas pessoas chegam a madrugar do lado de fora da central para garantir um bom lugar nas filas. A maior delas é a do seguro desemprego. Somente em fevereiro, a economia do Estado eliminou mais de 3 mil empregos formais.

O operador de máquinas Nivaldo Braga chegou às 5h45 desta quarta-feira (25) ao Faça Fácil, que só abre às 8h, para tentar ter um bom lugar na fila do seguro-desemprego. Mesmo assim, ficou bem atrás de muita gente. Para ele, a espera, aliada ao desemprego, transforma a fila em um martírio.

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“Cheguei aqui antes de 6 horas. É muito desumano para a gente, pagamos os impostos direitinho e temos que ficar na fila e sem emprego, é difícil”, contou.A doméstica Aparecida Ribeiro também ficou na mesma fila que Nivaldo. Segundo ela, é preciso ampliar os horários de atendimento: “O atendimento é bom, as pessoas são bem educadas. Mas a demanda é grande demais, vem gente de vários lugares e a gente fica muito na fila, acabo perdendo o dia aqui. Acho que tinham que começar o atendimento mais cedo“.

Quem fica na fila alega que a espera chega a durar toda a manhã. O Faça Fácil realiza diversos serviços em tempo mais rápido, como a emissão de carteira de identidade em até 5 dias úteis, a emissão de carteira de trabalho em até 3 dias úteis, 2ª via e renovação de carteira de habilitação, licenciamento de veículos, pagamento de taxas, abertura de empresas e pagamento de contas.Por agrupar tantos serviços, a gerente de Atendimento Integrado ao Cidadão, Mirian Cardoso, responsável pela gestão da unidade, acredita que a unidade atrai moradores de diversos municípios do Estado. Ela admite que a demora é grande e impulsionada pela alta na demanda pelo seguro-desemprego.“A demanda realmente está muito alta. Temos observado que em janeiro, fevereiro e março aumentou muito a demanda, principalmente relacionado ao seguro-desemprego e também a carteira de identidade. Mas temos um limite físico do prédio para ampliá-lo. Infelizmente, com a demanda muito grande assim, o atendimento demora. Mas lembramos que os serviços não são exclusivos no Faça Fácil”, disse.Segundo Mirian, a situação não tem solução a curto prazo. Ela orienta aos moradores de outros municípios da Grande Vitória a procurarem os serviços especializados de cada cidade para diminuir a demanda. No entanto, garante que qualquer cidadão será atendido no Faça Fácil. Nesta semana, segundo a gerente, a unidade registrou esperas de mais de 3 horas na fila do seguro-desemprego.