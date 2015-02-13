Busca por desaparecidos é retomada na tarde desta quinta-feira

As buscas aos desaparecidos da tragédia no navio-plafatorma da Petrobras, onde cinco pessoas morreram em decorrência de uma explosão, foram retomadas na tarde desta quinta-feira (12). Ás 14h, um helicóptero com peritos e bombeiros deixou o Aeroporto de Vitória com destino ao navio-plataforma, que está no litoral de Aracruz. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. Dentre elas está o supervisor de manutenção Alexsandro de Sousa Ribeiro.Durante a tarde, representantes da empresa BW Offshore e da Petrobras se reuniram com familiares dos feridos e desaparecidos na explosão do navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus. Funcionários da embarcação também participaram da reunião. O encontro aconteceu no hotel onde os familiares e funcionários estão hospedados, na Orla de Camburi, Vitória.O cunhado do supervisor que está entre os desaparecidos, o economista Ayres Oliveira Junior, participou da reunião. Ele contou que representantes da Petrobras e da BW Offshore explicaram para os familiares dos desaparecidos que as buscas não tinha começado pela manhã porque antes o navio-plataforma iria passar por uma inspeção, para garantir que não há risco de novos acidentes.“Está sendo feita uma inspeção no navio para garantir a segurança dos bombeiros que vão fazer as buscas. Os bombeiros estão aguardando a inspeção e não havendo perigo, eles vão entrar no navio para buscar os quatro funcionários. A prioridade deles é achar os desaparecidos”, afirmou à Rádio CBN.De acordo com Ayres, os funcionários da BW Offshore não querem ficar hospedados no hotel. Eles querem viajar para encontrar com suas famílias, mas a Petrobras não autorizou a viagem deles. “Por enquanto, eles não estão deixando eles irem embora, para preservar a saúde. Mas alguns funcionários estão revoltados por causa disso”, contou.O economista contou que a família está otimista e tem esperança de que os quatro desaparecidos estão vivos e presos em algum local do navio.