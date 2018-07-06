Anderson Soares reclama dos buracos próximos ao Terminal de Jardim América Crédito: Caíque Verli

Problema recorrente e antigo, os buracos no entorno do Terminal de Jardim América, em Cariacica, colocam em risco a segurança dos motoristas e ciclistas.

Quem relatou esse problema crítico para a reportagem da CBN foi o ouvinte Anderson Soares. Ele é professor, passa por lá todos os dias e contou que já teve prejuízo por causa do descaso com as vias.

"O protetor do carro quebrou duas vezes passando por esses buracos porque o fundo arrasta e causa prejuízo. Uma pessoa desavisada pode ter um prejuízo maior: uma roda empenada ou a suspensão comprometida", reclamou.

Your browser does not support the audio element. Buracos no entorno do Terminal de Jardim América perturbam motoristas

No início da semana, a Prefeitura colocou pavimentação na pista, o que amenizou, mas não resolveu o problema. Mesmo assim, na região ainda há buracos grandes e é difícil até para desviar deles. O próprio prefeito Juninho reconhece que as operações tapa buracos não foram eficazes.

"Porque até então, tecnicamente, a gente entendia que o tapa-buracos iria aguentar. Quando nós observamos que não aguenta mais, a gente está trabalhando com solo brita para minimizar", argumentou.