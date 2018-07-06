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Pauta do Ouvinte CBN

Buracos no entorno do Terminal de Jardim América perturbam motoristas

No início da semana, a Prefeitura pavimentou o local, mas mesmo assim ainda há buracos enormes

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 11:56

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 jul 2018 às 11:56
Anderson Soares reclama dos buracos próximos ao Terminal de Jardim América Crédito: Caíque Verli
Problema recorrente e antigo, os buracos no entorno do Terminal de Jardim América, em Cariacica, colocam em risco a segurança dos motoristas e ciclistas.
Quem relatou esse problema crítico para a reportagem da CBN foi o ouvinte Anderson Soares. Ele é professor, passa por lá todos os dias e contou que já teve prejuízo por causa do descaso com as vias.
"O protetor do carro quebrou duas vezes passando por esses buracos porque o fundo arrasta e causa prejuízo. Uma pessoa desavisada pode ter um prejuízo maior: uma roda empenada ou a suspensão comprometida", reclamou.
Buracos no entorno do Terminal de Jardim América perturbam motoristas
No início da semana, a Prefeitura colocou pavimentação na pista, o que amenizou, mas não resolveu o problema. Mesmo assim, na região ainda há buracos grandes e é difícil até para desviar deles. O próprio prefeito Juninho reconhece que as operações tapa buracos não foram eficazes.
"Porque até então, tecnicamente, a gente entendia que o tapa-buracos iria aguentar. Quando nós observamos que não aguenta mais, a gente está trabalhando com solo brita para minimizar", argumentou.
Juninho afirma que as vias não estão preparadas para aguentar o impacto dos ônibus que entram e saem do terminal. Segundo ele, foi firmado um convênio com o Governo do Estado para recapeamento do entorno,  o que seria uma solução definitiva para resolver o problema. A obra de recapeamento, de acordo com o prefeito, deve começar em 90 dias.

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