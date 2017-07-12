Buracos na BR 262 incomodam motoristas Crédito: Caíque Verli

Um problema que vem incomodando cada vez mais os motoristas no Espírito Santo são os buracos na BR 262. No último final de semana, o relato de uma empresária nas redes sociais chamou a atenção. Voltando de Pedra Azul para Vitória, ela contou mais de 20 carros com pneu furado ao longo da estrada.

Your browser does not support the audio element. Buracos na BR-262 deixam carros com pneus furados em Viana

Ela não é a única que sofre com a qualidade da pista. A reportagem da CBN foi a um dos pontos mais críticos da rodovia, o Km 27, logo depois de Viana, no sentido Domingos Martins, onde um desvio chegou a ser feito por causa de um buraco na lateral da pista.

São muitos os condutores relatando que o pneu acabou furando devido às falhas na rodovia, um risco muito grande para a segurança de quem trafega na estrada.

A equipe da CBN Vitória encontrou o motorista de caminhão Aloisio Kull parado no posto de gasolina próximo ao trecho, em Viana, trocando dois pneus que tinham acabado de estourar por causa dos buracos.

"A gente não vê ninguém mexendo lá. Agora mesmo, estou aqui mexendo em pneus porque dois pneus estouraram no buraco. De quem eu vou cobrar isso?", questiona.

O jornalista Arthur Neves, que vai de Domingos Martins a Vitória diariamente, desabafa sobre os perigos da pista.

"E não tem nenhuma providência que a gente vê sendo tomada ali ao longo dos últimos três anos. É uma coisa absurda. Acho que eles devem estar esperando acontecer o que nós vimos acontecer recentemente na BR 101, uma tragédia para tomar uma providência", alerta.

Caminhoneiro Aloísio Kill reclama de pneus furados em buracos na BR 262 Crédito: Caíque Verli

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), órgão responsável pela manutenção das rodovias federais, informou que programa periodicamente a manutenção e limpeza nos 200 quilômetros que existem da BR-262/ES.