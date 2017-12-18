Bira Nobre mostra os buracos em São Torquato Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Uma série de buracos tem tirado a paciência dos motoristas embaixo do viaduto de São Torquato, em Vila Velha, próximo à sede da Polícia Federal.

O trecho é bem movimentado porque é o único retorno direto de Cariacica para Vitória pela Beira-Mar saindo de Porto de Santana. Além dos moradores da Grande Vitória, a área também é muito utilizada por veículos de empresas que precisam acessar a região portuária de Paul.

Your browser does not support the audio element. Buracos incomodam motoristas embaixo do viaduto de São Torquato

Além dos buracos, a região sofre com alagamentos em períodos chuvosos. O caminhoneiro Bira Nobre é um dos motoristas que passam pelo trecho todo dia. Ele diz que a situação está crítica há anos.

"Sempre teve esses problemas de buraco, de mal conservação da estrada. A população em peso de Cariacica usa aqui. Deveria estar bem conservada para atender justamente aqueles que pagam impostos, que utilizam essa via", critica.

A área é de responsabilidade da prefeitura de Vila Velha. Quem conversou com a CBN foi o assessor de governo da Prefeitura, Luciano Machado, que garantiu que uma equipe iria ao local para tapar os buracos no final da manhã desta segunda-feira (18).

"É uma demanda muito forte mesmo. Depois das chuvas, aparece muito problema de buraco. Em nosso trabalho de restauração asfáltica, nós trabalhamos com duas frentes nesta última semana: nós operamos em Barramares, Terra Vermelha e adjacências e a outra equipe na região de São Torquato, de Cobi", relata.