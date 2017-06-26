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Problemas na pista

Buracos em pista na BR-262 incomodam motoristas em Viana

Além de provocar acidentes, também causam danos nas suspensões e pneus dos veículos

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 14:59

Publicado em 

26 jun 2017 às 14:59
Motoristas que passam pela BR 262, indo ou voltando da região de Domingos Martins, têm percebido uma situação piorar cada vez mais: buracos e crateras no meio da pista. No trecho do km 27 os problemas são nítidos e um desvio chegou a ser feito por causa de um buraco na lateral da pista.
Os problemas são antigos, segundo motoristas ouvidos pela reportagem e, em alguns pontos, duram mais de um ano. Além de provocar acidentes, também causam danos nas suspensões e pneus dos veículos.
PAUTA DO OUVINTE - Buracos em pista na BR-262 incomodam motoristas em Viana
A reclamação ainda é de que os buracos são tapados em alguns pontos, mas as elevações atrapalham ainda mais. O caminhoneiro Davi Neves Santos, de 30 anos, diz que o risco é perder o controle do caminhão. “Quem desce, como é serra, é perigoso porque o caminhão tende a ir para o lado. É uma serra muito estreita. Eles só tapam o buraco, em vez de recapear. Como fica a ondulação a gente acaba perdendo o controle do veículo”, relata.
O representante comercial Guilherme Brandão, de 59 anos, vai de Viana Sede para um sítio no interior da cidade rotineiramente e percebe a situação há mais de um ano. Segundo ele, o risco é muito grande. “Isso aí é um perigo danada. Essa região é montanhosa e chove bastante. Enquanto não houver um acidente feito aí eles não consertam. Deixam acontecer primeiro para depois prevenir”, opina.
RODOVIA DO CONTORNO
Um outro trecho de reclamação é na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101 no Estado. Em um trecho próximo ao bairro Nova Rosa da Penha, muitos buracos são vistos na pistas. Isso sem falar nas elevações.
A Eco 101, concessionária que administra a BR 101, disse que a transferência do trecho que compreende a Rodovia do Contorno "ainda está em fase de transição com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)" e não está autorizada a fazer investimentos na via, apenas "serviços básicos de manutenção", como roçada, limpeza de meio fio e operações tapa buraco.
Em nota, o DNIT informa que já tem conhecimento do local informado e do problema em questão. Segue a íntegra da nota:
"Informamos que existe uma empresa contratada para a Manutenção da Rodovia BR-262/ES, porém, a erosão do Km 27 necessita de contratação de empresa especializada para realização da obra, uma vez que os serviços prestados pela empresa de manutenção não atendem a demanda necessária do local.
O DNIT já realizou os estudos técnicos necessários para a realização da mesma, e no momento o processo está em fase de contratação de empresa para o início das obras. Contudo nos resta informar, que a previsão para início da obra só se dará a partir do momento em que o contrato for assinado e a empresa contratada".

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