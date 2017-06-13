Buracos e desníveis "ocupam" calçadão da Praia da Costa

Quem frequenta a Praia da Costa, em Vila Velha, para caminhadas matinais, percebe uma situação em diferentes locais: os buracos e desníveis no calçadão. O problema é ainda maior para os mais idosos, que são mais propícios a quedas e muitas vezes enfrentam dificuldades para enxergar. Relatos de frequentadores dão conta de que a situação piorou nos últimos anos.

Your browser does not support the audio element. Buracos e desníveis ENTITY_apos_ENTITYocupamENTITY_apos_ENTITY calçadão da Praia da Costa

O aposentado Alberto Taveres Viana, de 66 anos, é um deles. Ele explica que a prefeitura não faz a manutenção adequada na Praia da Costa. Para Alberto a situação é mais complicada na região das castanheiras, próximo à Curva da Sereia. Nesse local existem muitos desníveis e buracos. “Dado a minha idade, a dificuldade de visão, eu tenho problemas. A irregularidade é visível então já caí ou tomei aquele choque na coluna por causa disso”, acrescentou.

Alberto reclama dos riscos por conta das falhas no calçadão Crédito: Rádio CBN | Kaique Dias

E não é só Aberto que passa dificuldades para andar na Praia da Costa. Pessoas ainda mais idosas evitam até andar de sandálias ou chinelos para não tropeçar em desníveis, como é o caso da aposentada Maria José, de 77 anos. “Eu só ando de tênis por isso. Porque se andar de sandália você cai toda hora. Eu já virei o pé em um buraco. Tem que acertar isso aqui, está meio abandonado”, relatou.