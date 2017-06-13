Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pauta do Ouvinte

Buracos e desníveis "ocupam" calçadão da Praia da Costa

Problema é ainda maior para os mais idosos, que são mais propícios a quedas e muitas vezes enfrentam dificuldades para enxergar

Publicado em 13 de Junho de 2017 às 11:59

Publicado em 

13 jun 2017 às 11:59
Quem frequenta a Praia da Costa, em Vila Velha, para caminhadas matinais, percebe uma situação em diferentes locais: os buracos e desníveis no calçadão. O problema é ainda maior para os mais idosos, que são mais propícios a quedas e muitas vezes enfrentam dificuldades para enxergar. Relatos de frequentadores dão conta de que a situação piorou nos últimos anos.
Buracos e desníveis ENTITY_apos_ENTITYocupamENTITY_apos_ENTITY calçadão da Praia da Costa
O aposentado Alberto Taveres Viana, de 66 anos, é um deles. Ele explica que a prefeitura não faz a manutenção adequada na Praia da Costa. Para Alberto a situação é mais complicada na região das castanheiras, próximo à Curva da Sereia. Nesse local existem muitos desníveis e buracos. “Dado a minha idade, a dificuldade de visão, eu tenho problemas. A irregularidade é visível então já caí ou tomei aquele choque na coluna por causa disso”, acrescentou.
Alberto reclama dos riscos por conta das falhas no calçadão Crédito: Rádio CBN | Kaique Dias
E não é só Aberto que passa dificuldades para andar na Praia da Costa. Pessoas ainda mais idosas evitam até andar de sandálias ou chinelos para não tropeçar em desníveis, como é o caso da aposentada Maria José, de 77 anos. “Eu só ando de tênis por isso. Porque se andar de sandália você cai toda hora. Eu já virei o pé em um buraco. Tem que acertar isso aqui, está meio abandonado”, relatou.
A Prefeitura de Vila Velha negou que a manutenção não é feita no local, mesmo sendo perceptível os desníveis e buracos. A administração municipal acrescentou que a última visita ao calçadão aconteceu em abril deste ano. A prefeitura informou que uma nova visita será feita no próximo dia 26 de junho, quando serão reparados pisos, bancos, trincas e outros. A prefeitura informou que problemas pontuais no calçadão podem ser reclamados na ouvidoria, pelo telefone 162.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados