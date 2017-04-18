Brincadeiras e catequese em espaço infantil no Convento

Além do palco localizado no campinho do Convento, onde acontecem as missas e o Oitavário da Festa da Penha, outro local está atraindo pequenos fiéis na festa: o espaço para as crianças. Enquanto os pais acompanham a celebração, a garotada participa de recreações com catequistas voluntárias. Este é o primeiro ano de funcionamento da “Tenda de Apoio à Criança”.

O espaço para crianças conta com apoio de 50 catequistas voluntários. No local, as crianças fazem pinturas, montam quebra-cabeças e participam de contação de histórias. No final, elas ganham um brinde. A coordenadora do espaço, Ruth Moreira conta que o espaço é seguro e as crianças são identificadas com uma pulseira.

Your browser does not support the audio element. Brincadeira e catequese em espaço infantil no Convento

“Nós colocamos uma pulseirinha na criança com nome dela e da mãe e anotamos o telefone do responsável, a mãe também ganha uma pulseira. Só pode pegar a criança quem tem a pulseira com o nome do filho, se não, a criança não pode deixar o espaço”, afirmou.

CANTINHO DA PENHA

Segundo Ruth, a ideia de criar o espaço foi do guardião do Convento, frei Paulo Roberto. Ela diz que o objetivo é fazer com que as crianças tenham o desejo de participar desde bem pequenos da Festa da Penha. “É uma catequese, mas é uma brincadeira. A criança vai se divertir, vai aprender e no outro ano ela vai pedir ao pai para voltar na Festa para ficar no 'Cantinho da Penha', que foi criado exclusivamente para elas”, contou.

João Victor, de 9 anos, aproveitou o espaço para pintar desenhos relacionados aos biomas, um dos temas da Campanha da Fraternidade 2017. “Um sol se escondendo, um peixe na água e uma árvore feliz. Vou pintar mais desenhos quando terminar”, disse.

DOMINGO E SEGUNDA