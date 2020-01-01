Briga termina com tiros e morte após festa de réveillon em Vila Velha

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma briga entre dois grupos de amigos terminou com tiros e morte na Praia da Costa, em Vila Velha, após a festa de réveillon, na madrugada desta quarta-feira (01). O crime ocorreu por volta das 3h e, segundo testemunhas, no local ainda havia muitas pessoas que foram à praia comemorar a virada de ano.

O topógrafo Luiz Henrique Cordeiro Araújo, 27 anos, morreu após ser atingido na areia da Praia da Costa por pelo menos três disparos: dois na cabeça e um nas costas. A vítima estava comemorando a chegada de 2020 com amigos e familiares.

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Parentes do topógrafo relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima. Os dois grupos começaram a discutir e uma garrafa foi jogada na cabeça de um dos colegas de Luiz.

A Guarda Municipal de Vila Velha socorreu a vítima ao Hospital Praia da Costa, mas o topógrafo não resistiu aos ferimentos.