Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Confusão na virada

Briga termina com tiros e morte após festa de réveillon em Vila Velha

O topógrafo Luiz Henrique Cordeiro Araújo morreu após ser baleado na areia da Praia da Costa. Parentes de Luiz relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 13:48

Publicado em 

01 jan 2020 às 13:48
Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma briga entre dois grupos de amigos terminou com tiros e morte na Praia da Costa, em Vila Velha, após a festa de réveillon, na madrugada desta quarta-feira (01). O crime ocorreu por volta das 3h e, segundo testemunhas, no local ainda havia muitas pessoas que foram à praia comemorar a virada de ano.
O topógrafo Luiz Henrique Cordeiro Araújo, 27 anos, morreu após ser atingido na areia da Praia da Costa por pelo menos três disparos: dois na cabeça e um nas costas. A vítima estava comemorando a chegada de 2020 com amigos e familiares.
Briga termina com tiros e morte após festa de réveillon em Vila Velha
Parentes do topógrafo relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima. Os dois grupos começaram a discutir e uma garrafa foi jogada na cabeça de um dos colegas de Luiz.
A Guarda Municipal de Vila Velha socorreu a vítima ao Hospital Praia da Costa, mas o topógrafo não resistiu aos ferimentos.
Topógrafo é o profissional que realiza levantamentos topográficos. Ele registra as medidas e a altura de um terreno, por exemplo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados