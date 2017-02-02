Uma briga de casal pode ter sido o motivo da suspensão da vacinação contra a febre amarela em uma unidade de saúde do bairro Canaã, em Viana, na madrugada desta quinta-feira (2). Segundo relatos de moradores, a esposa teria jogado objetos do marido do terceiro andar de uma casa, que atingiram a rede elétrica. Como as vacinas precisam de refrigeração, não puderam continuar na unidade e foram levadas. Não se sabe se todas serão descartadas.

De acordo com moradores, a situação ocorreu por volta das 5h40, quando a energia acabou. Nesse momento já havia muitas pessoas na fila esperando pela imunização. Duzentas pessoas receberam senhas para serem atendidas no Núcleo de Saúde, em Viana Sede. Outras que estavam na fila tiveram que agendar para se vacinarem nesta sexta-feira (3).

Your browser does not support the audio element. Briga de casal derruba energia e suspende vacinação em posto de saúde

A dona de casa Cecília Cardoso, de 49 anos, estava na fila no momento em que aconteceu um estouro. De acordo com ela, a rua ainda estava com a iluminação ligada e ficou um pouco escura. “Quando eu cheguei, vim pra fila, com todo mundo aqui, deu um estouro. Disseram que foi a mulher que jogou roupas do marido no transformador de energia”, relata.

De acordo com a também dona de casa Izaura Maria Botelho dos Santos houve tumulto no momento em que avisaram que a vacinação seria suspensa. Ela vai pegar senha para ela e os três netos. “Teve muito tumulto. Quando não souberam que não daria vacina, o povo ficou nervoso e teve que ser orientado a ir em Viana Sede.