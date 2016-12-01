O final de ano chega e com ele as contas e o endividamento. Só no Espírito Santo são 623 mil pessoas devendo, com nome no SPC. Nesse momento, então, a prioridade acaba sendo água, luz e aluguel. Segundo um estudo feito pela consultoria GoOn, 52,4% dos brasileiros priorizam o pagamento de contas de primeira necessidade.

Segundo o levantamento, não foi levado em conta a inadimplência das pessoas pesquisadas, mas qual a prioridade delas quando falta dinheiro para pagamento. Luz e água ficam juntas em primeiro lugar. Em segundo, o pagamento do aluguel, e o cartão de crédito aparece como terceiro na escolha para pagamento.

Your browser does not support the audio element. Brasileiros priorizam água, luz e aluguel na hora de pagar as contas

O técnico de saneamento Marcos Antônio da Cunha, de 56 anos, gastou com o casamento do filho e agora está pagando apenas o mínimo do cartão de crédito para não deixar as contas que são prioridade de lado. “Acho mais importante. É chato faltar água e luz e a filha ficar devendo na faculdade é ruim. Eu evito e pago dentro do mês”, explica.

Segundo o diretor responsável pela pesquisa, Eduardo Tambellini, apesar do endividamento, os dados mostram um lado positivo e a mudança na visão financeira das pessoas, visto que o cartão de crédito fica em terceiro na lista de prioridades. “O cartão de crédito é o produto financeiro com a maior taxa de juros. Então quando eu escolho pagar o cartão de crédito primeiro, estou optando por pagar o que vai pagar mais caro se refinanciar. Isso mostra uma educação financeira mais madura”, ressalta.