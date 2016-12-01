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Brasileiros priorizam água, luz e aluguel na hora de pagar as contas

O cartão de crédito é colocado em terceiro lugar na lista de prioridades, segundo a pesquisa

Publicado em 01 de Dezembro de 2016 às 13:38

Publicado em 

01 dez 2016 às 13:38
O final de ano chega e com ele as contas e o endividamento. Só no Espírito Santo são 623 mil pessoas devendo, com nome no SPC. Nesse momento, então, a prioridade acaba sendo água, luz e aluguel. Segundo um estudo feito pela consultoria GoOn, 52,4% dos brasileiros priorizam o pagamento de contas de primeira necessidade.
Segundo o levantamento, não foi levado em conta a inadimplência das pessoas pesquisadas, mas qual a prioridade delas quando falta dinheiro para pagamento. Luz e água ficam juntas em primeiro lugar. Em segundo, o pagamento do aluguel, e o cartão de crédito aparece como terceiro na escolha para pagamento.
Brasileiros priorizam água, luz e aluguel na hora de pagar as contas
O técnico de saneamento Marcos Antônio da Cunha, de 56 anos, gastou com o casamento do filho e agora está pagando apenas o mínimo do cartão de crédito para não deixar as contas que são prioridade de lado. “Acho mais importante. É chato faltar água e luz e a filha ficar devendo na faculdade é ruim. Eu evito e pago dentro do mês”, explica.
Segundo o diretor responsável pela pesquisa, Eduardo Tambellini, apesar do endividamento, os dados mostram um lado positivo e a mudança na visão financeira das pessoas, visto que o cartão de crédito fica em terceiro na lista de prioridades. “O cartão de crédito é o produto financeiro com a maior taxa de juros. Então quando eu escolho pagar o cartão de crédito primeiro, estou optando por pagar o que vai pagar mais caro se refinanciar. Isso mostra uma educação financeira mais madura”, ressalta.
Para o pesquisador, há um destaque interessante: a educação, colocada em último plano, apareceu em sexto lugar, quase empatado com o cheque especial e na frente da TV a cabo.

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