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Copa do Mundo 2018

Brasil empata com a Suíça e torcedores capixabas ficam apreensivos

Aos 19 minutos do primeiro tempo Philippe Coutinho abriu o placar do jogo, para delírio dos torcedores

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 19:27

Publicado em 

17 jun 2018 às 19:27
Capixabas se concentram para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo neste domingo com um tímido 1x1 contra a Suíça. No início do jogo, quem foi ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória, estava otimista com o desempenho do Brasil, porém, no final da partida, o sentimento era de decepção.
A recuperadora de crédito Carolina Tavares foi com o esposo, Vinícius Nogueira, e os filhos, Nelson, 6, e Vitória, 2, assistir o jogo do Brasil no Triângulo. Ela conta que escolheu o local pela animação. “É a primeira Copa da minha filha, segunda do Nelson, vim para cá para a gente já começar a torcida confiante de que vamos ganhar a Copa”, afirmou.
Na estreia na Copa do Mundo 2018, Braisl empata com Suiça e torcedores capixabas ficam apreensivos
Aos 19 minutos do primeiro tempo Philippe Coutinho abriu o placar do jogo, para delírio dos torcedores. Porém, a alegria não durou muito. Aos quatro minutos do segundo tempo a Suíça empatou a partida.
Juçara Tommasi, agente de viagem Crédito: Carlos Alberto Silva
Sem uma vitória na estreia, muitos torcedores estão preocupados com as próximas partidas do Brasil. A estudante Áurea Oliveira, 15, diz que o desempenho do Brasil foi muito baixo para um adversário como a Suíça.
“Acho que eles estavam muito confortáveis, todo mundo esperando o hexa. Agora acho que eles vão ver que não está tão fácil assim”, disse.
O primeiro jogo do Brasil na Copa também não empolgou o estudante de medicina Fernando Vieira. “Esperava mais do Gabriel Jesus, que era nosso homem-gol e, infelizmente, não correspondeu”.
Para a agente de viagem Juçara Tommasi, só rezando para o Brasil melhorar nos próximos jogos. “Espero que nos outros jogos tenhamos mais sorte. Vamos fazer uma mandinga, rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria”, disse aos risos.
O Brasil entra em campo novamente na próxima sexta-feira (22), às 09h contra a Costa Rica.

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