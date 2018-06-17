Brasil empata com a Suíça e torcedores capixabas ficam apreensivos

Capixabas se concentram para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo neste domingo com um tímido 1x1 contra a Suíça. No início do jogo, quem foi ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória, estava otimista com o desempenho do Brasil, porém, no final da partida, o sentimento era de decepção.

A recuperadora de crédito Carolina Tavares foi com o esposo, Vinícius Nogueira, e os filhos, Nelson, 6, e Vitória, 2, assistir o jogo do Brasil no Triângulo. Ela conta que escolheu o local pela animação. “É a primeira Copa da minha filha, segunda do Nelson, vim para cá para a gente já começar a torcida confiante de que vamos ganhar a Copa”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Na estreia na Copa do Mundo 2018, Braisl empata com Suiça e torcedores capixabas ficam apreensivos

Aos 19 minutos do primeiro tempo Philippe Coutinho abriu o placar do jogo, para delírio dos torcedores. Porém, a alegria não durou muito. Aos quatro minutos do segundo tempo a Suíça empatou a partida.

Juçara Tommasi, agente de viagem Crédito: Carlos Alberto Silva

Sem uma vitória na estreia, muitos torcedores estão preocupados com as próximas partidas do Brasil. A estudante Áurea Oliveira, 15, diz que o desempenho do Brasil foi muito baixo para um adversário como a Suíça.

“Acho que eles estavam muito confortáveis, todo mundo esperando o hexa. Agora acho que eles vão ver que não está tão fácil assim”, disse.

O primeiro jogo do Brasil na Copa também não empolgou o estudante de medicina Fernando Vieira. “Esperava mais do Gabriel Jesus, que era nosso homem-gol e, infelizmente, não correspondeu”.

Para a agente de viagem Juçara Tommasi, só rezando para o Brasil melhorar nos próximos jogos. “Espero que nos outros jogos tenhamos mais sorte. Vamos fazer uma mandinga, rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria”, disse aos risos.