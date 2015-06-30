Brasil é o 2° país em realizações de cirurgias bariátricas

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Ansiedade, depressão e genética são os principais motivos para que metade da população brasileira esteja acima do peso. A informação consta de levantamento do Ministério da Saúde, que faz um retrato do estilo de vida no país e aponta que 52,5% dos brasileiros estão acima do peso ideal.Mesmo com as cobranças da vida moderna, engana-se quem acha que se livrar dos quilos a mais tem apenas motivação estética. Gordura em excesso é uma questão de saúde pública e precisa ser tratada como doença, como ressaltou o médico Luiz Vicente Berti, integrante do conselho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica."Obesidade não é falta de vontade ou de caráter. Obesidade é doença e como doença tem que ser tratada. É a doença que mais mata pessoas no mundo. Mata mais que infarto, porque ela causa o infarto. Mata mais que derrame ou acidente vascular cerebral (AVC), porque ela causa o AVC, mata mais que diabetes, porque ela é uma das causadoras do diabetes tipo 2", informou o médico à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Especial 2 - Marla Bermudes - Brasil e o segundo país em realização de bariatrica - CBNGAZ - 7.45s - 30-06-15

Na tentativa de combater a obesidade mórbida, muitos recorrem à cirurgia bariátrica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 2012, 72 mil operações foram realizadas. Em 2013, 80 mil e em 2014, 88 mil cirurgias foram realizadas no país. Cerca de 10% delas foram feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgia bariátrica, atrás apenas dos Estados Unidos. Ainda segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica a obesidade é mais incidente na classe C.

E quanto menor a escolaridade, maior a incidência da doença. Porém, esse obstáculo pode ser vencido com tratamento, informação e ajuda de especialistas.

Fila para cirurgia se refere apenas ao Hospital Evangélico de Vila Velha

Preconceito no mercado de trabalho

Especialistas são taxativos ao afirmar que o maior problema vai além da autoestima. Mas o excesso de peso traz consequências sociais também igualmente danosas. A pedagoga Cláudia Figueredo Neto de Souza conta que quando tinha 120 quilos, sofria com preconceito em todos os ambientes. Era difícil até arrumar um emprego.

"Perdi duas vagas de emprego porque era gorda. Eles não disseram isso pra mim. Mas fiz todas as entrevistas online, com webcam e só aparecia rosto. Passei em todas as etapas. Na presencial, que foi a última, quando me viram, falaram: 'acho que você não vai aguentar porque tem que subir e descer escada'. Por fim, coincidentemente, apenas duas magras conseguiram o emprego", contou.Cláudia Figueiredo hoje, cinco anos após a realização de uma cirurgia bariátrica, pesa 70 quilos e se sente feliz e realizada. A endocrinologista Camila Pitanga atende muitos que estão em busca de um laudo médico, comprovando que estão aptas a realizarem a cirurgia. Ela fala sobre o perfil desses pacientes."A procura pela Bariátrica vem crescendo por dois motivos: o primeiro pelo número de pacientes obesos. Quanto mais a população vai ficando obesa, mais ela vai procurando os tratamentos para a obesidade. Outro fator é porque infelizmente a perda de peso, e a manutenção da perda de peso, é muito difícil ser alcançada", disse a endocrinologista à Rádio CBN Vitória.Durante a preparação desta reportagem, acompanhamos a evolução da publicitária Dayana Ladeira. Ela hoje tem três meses de operada e conta que este período não é fácil, pois a alimentação é extremamente limitada."Eu não vou negar, é muito difícil, mas não impossível. Precisa-se de muita disciplina, muita força de vontade e muita consciência de que você fez uma cirurgia que não é milagre. Você vê as outras pessoas comendo e não pode comer. Tentei fazer todas as dietas, a da lua, a dieta do grão de arroz, tudo! Eu emagrecia e engordava! Hoje eu faço minha atividade com muito mais vontade. Estou me reeducando de forma mais saudável".

A dieta de uma pessoa operada

Para quem pretende fazer a cirurgia é preciso deixar claro que no primeiro ano de operação a dieta será bastante restrita e nos primeiros meses algumas orientações nutricionais deverão ser seguidas ao 'pé da letra'. Esta dieta está dividida em três fases.

1ª - Dieta Líquida sem Resíduos.

Ela dura cerca de 15 dias. Nela o paciente deve ingerir pelo menos dois litros de água no decorrer do dia, desde a hora que acorda até a hora de se deitar. Pode-se introduzir chás claros, suco de fruta natural e diluído, suco de soja diluído, água de coco, caldos (carne, frango,peixe e legumes) todos caseiros.

2ª - Dieta Encorpada.

Feita utilizando o caldo que foi usado na dieta líquida e cozinhando um pedaço pequeno de legumes que deve ser batido e peneirado. Um exemplo: uma concha de caldo de carne caseiro acrescentando um pedaço pequeno de cenoura cozida batida e coada. Esta também dura pelo menos 15 dias.

3ª -Dieta Pastosa com Restrições ao Carboidratos.

Com o mesmo tempo de duração que as outras, essa fase introduz os sucos e vitaminas sem diluição, devendo manter sempre a hidratação entre as refeições. Agora, sim, o paciente pode bater o caldo com vários tipos de verduras, legumes e proteínas, o que vai resultar em uma sopa grossa. Neste período é importante que a pessoa exercite muito a mastigação.

O obeso precisa entender que não vai emagrecer da noite para o dia. O acompanhamento médico, de uma equipe multidisciplinar, é o apoio que o paciente precisa. A auxiliar administrativa Rowwenna Carla Mischiatti da Silva pesava 175 quilos. Fez cirurgia de redução de estômago pelo SUS e hoje, com 70 quilos, afirma que o acompanhamento médico é fundamental.

“Tive infecção de urina um dia após a cirurgia. Fui para o CTI para fazer o tratamento e, dois dias após, foi constatado embolia pulmonar. A equipe pede vários laudos, um deles é do fisioterapeuta. Existe uma fisioterapia feita antes da cirurgia e eu acabei não fazendo. Isso custou minha vida. Pedi a Deus para que cuidasse da minha filha e do meu esposo. Sabia que ia dormir e não acordaria mais. Quando eu acordei na quarta-feira, olhei para o teto da UTI e só agradeci a Deus por mais esta oportunidade que ele tinha me dado", contou à CBN.

Fora da linha

Infelizmente nem todas as pessoas que procuram a bariátrica querem mudar realmente de comportamento e acabam arriscando a própria vida. É o caso de "Ana", nome fictício. Essa jovem, de 24 anos, não manteve um comportamento saudável no pós-operatório, mas agora tenta mudar.

"Eu fiz a bariátrica e perdi peso. Mas logo após ser liberada pelos médicos sobre alimentação, eu voltei a comer, a beber. Engordei e voltei a ter o que tinha antes. E agora estou determinada. Estou frequentando psicólogo e academia para tentar voltar ao que era antes, quando operei", declarou.

Diferente de Ana, o jornalista Július Carvalho está operado há sete anos e é um exemplo de mudança total de vida. Ele pesava 130 quilos e tinha um 1,60 de altura. Hoje ele é praticante de corrida de rua e sonha em participar da São Silvestre! Július não quer correr sozinho.

"Se Deus quiser não só vou correr a São Silvestre, como estou incentivando os bariátricos de um grupo que participo a correr comigo", disse.