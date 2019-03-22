BR 101 será interditada seis vezes para obras de viaduto em Viana

Trecho do KM 302 da BR 101, em Viana, que terá interdições nesta sexta (22) e sábado (23). Crédito: José Carlos Schaeffer

Obras de implantação de um viaduto vão interditar a BR-101 por seis vezes, entre esta sexta-feira (22) e sábado (23), no km 302, em Viana. As interrupções terão 45 minutos de duração e vão acontecer apenas no sentido Sul. O motivo é o içamento de seis vigas da estrutura que está sendo construída na rodovia para substituir o retorno de veículos localizado próximo a uma das entradas do bairro Universal.

A partir das 9h desta sexta (22), a pista principal no sentido Norte será totalmente interditada, e o tráfego será feito por uma via lateral, aberta durante as intervenções. No sentido Sul, haverá o estreitamento da pista, ficando apenas a faixa da direita para a passagem dos veículos. Nos espaços interditados estarão as máquinas que realizarão a operação de içamento das vigas.

Your browser does not support the audio element. BR 101 será interdita seis vezes para obras de viaduto em Viana

Durante os trabalhos, serão realizados seis bloqueios totais da via no sentido Sul, com duração aproximada de 45 minutos cada. A previsão é de que a primeira interdição aconteça entre às 14h e 16h desta sexta-feira. Os outros cinco bloqueios serão realizados durante a noite e madrugada, como explica o gerente de atendimento ao usuário da Eco101, concessionária responsável pela BR 101 no Estado, Cristian Tanimoto.

“Os demais bloqueios, para não ter prejuízo nenhum para o usuário, a ideia é fazer depois do horário de pico, após as 19 horas. A hora que o tráfego cair bastante: com operações a noite e na madrugada”, disse.

Via lateral aberta para a passagem de veículos que seguirão no sentido Norte. Crédito: José Carlos Schaeffer

Ainda de acordo com a Eco101, equipes estarão de prontidão no local e sinalização especial também será implantada para a segurança dos motoristas.

“Vai ter uma equipe da engenharia, de operações, uma equipe sinalizando o local, orientando o usuário. Então, qualquer problema que tiver vai ter uma equipe de prontidão para atuar. Sinalização vai ter homem-bandeira com um bastão, como se fosse uma lanterna, vai ter iluminação nos cones para o usuário conseguir visualizar de longe, placas de sinalização, dois painéis de mensagens variáveis”, destacou.